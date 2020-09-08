В Черновцах в микроавтобусе сработало неизвестное взрывное устройство – полиция

По данным полиции, сработавшая в Черновцах взрывчатка была заложена возле левого переднего колеса микроавтобуса Fiat Ducato.

Пострадавших в результате взрыва нет Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновцах взрывом повредило микроавтобус Fiat Ducato. Об этом 7 сентября проинформировали в полиции Черновицкой области.

"О взрыве в микроавтобусе Fiat Ducato в полицию сообщил 26-летний владелец транспортного средства. Мужчина рассказал, что... во время движения по улице Боривецкой в Черновцах по неизвестным причинам в передней части автомобиля произошел взрыв", – говорится в сообщении.

В результате взрыва частично повреждена передняя часть автомобиля. Люди не пострадали.

"Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства взрыва... По предварительной информации, в микроавтобусе сработало неизвестное взрывное устройство, размещенное возле левого переднего колеса", – рассказали правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.