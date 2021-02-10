В Госархиве Украины обнаружили 100-летний документ о необходимости введения закона о госязыке

В документе времен Украинской Державы гетьмана Павла Скоропадского отмечается, что Генеральный суд на общих сборах обратил внимание на желательность издания нового закона об обязательности употребления украинского языка в отношениях между Украинскими Державными институциями.

В Госархиве обнаружили 100-летний документ времен Украинской Державы гетьмана Павла Скоропадского о необходимости введения закона об украинском языке. Документ опубликован на сайте Центрального госархива высших органов власти, на него 9 февраля обратил внимание музей Шереметьевых в Facebook.

Документ датирован 22 августа 1918 года, в нем старший прокуратор Генерального суда обращается к министру юстиции.

Прокуратор объясняет, что в 1906 году был принят закон, который обязывал госинституции и частных лиц общаться с госучреждениями исключительно на русском языке. После отмены этого закона в Украинской Державе граждане и институции получили право обращаться как органам госвласти на любых языках.

Однако на практике отсутствие закона о госязыке привело к тому, что часть госинтституций и частных лиц продолжали употреблять русский в отношениях с Украинской Державой, писал чиновник.

"Не касаясь права частных лиц на употребление русского языка в их отношениях с государственными институциями, Генеральный суд на общих сборах 20 августа этого года по поводу почти ежедневно получаемых бумаг на русском языке от разных судебных учреждений обратил внимание на желательность издания нового закона об обязательности употребления украинского языка в отношениях между украинскими государственными институциями", – говорится в документе.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Некоторые нормы закона вступили в силу в январе 2021 года.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.