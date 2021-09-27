В Харькове заполнены 90% опорных больниц для пациентов с COVID-19

"Заполненность сейчас больниц по городу Харькову – 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек, в дополнительные больницы в районах области. У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешены Минздравом Украины для лечения больных COVID-19, у нас база – 13 больниц", – пояснил чиновник.

В списке опорных больниц Харькова значатся шесть медучреждений. 23 сентября замглавы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк говорил, что в Харьковской области есть 3015 коек для больных COVID-19, из них 2010 обеспечены централизованным кислородом, сообщило Общественное.