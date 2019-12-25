В Каменском после использования медиками препарата умерла пациентка – полиция

В Каменском Днепропетровской области после проведения хирургической операции скончалась женщина. Об этом 25 декабря проинформировала в Facebook местная полиция.
"Предварительно установлено, что в период с 17-го по 19 декабря с использованием медицинского препарата в больнице проводился ряд хирургических операций. В этот же день у семи пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу, где наступили тяжелые последствия, одна из пациентов умерла", – сказано в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство.по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.
По данным УНН, речь идет о некачественном наркозе.