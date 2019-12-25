Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Каменском после использования медиками препарата умерла пациентка – полиция

После хирургических операций, которые проводились в Каменском с использованием одного из медпрепаратов, состояние здоровья ухудшилось у семи пациентов, отметили в полиции города.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полиция Каменского открыла уголовное производство
Полиция Каменского открыла уголовное производство
Фото: Кам'янський відділ поліції / Facebook

В Каменском Днепропетровской области после проведения хирургической операции скончалась женщина. Об этом 25 декабря проинформировала в Facebook местная полиция.

"Предварительно установлено, что в период с 17-го по 19 декабря с использованием медицинского препарата в больнице проводился ряд хирургических операций. В этот же день у семи пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу, где наступили тяжелые последствия, одна из пациентов умерла", – сказано в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство.по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/PoliceKMSK/posts/2327724837332247

По данным УНН, речь идет о некачественном наркозе.

Теги: медицина, полиция, Днепропетровская область, хирургия, больница, жертвы, Каменское, уголовное производство, операция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
alyona alyona поместила свое фото на купюру номиналом 1 тыс. грн
alyona alyona поместила свое фото на купюру номиналом 1 тыс. грн
В Киеве состоялся концерт "Рождественская история с Тиной Кароль". Фоторепортаж
В Киеве состоялся концерт "Рождественская история с Тиной Кароль". Фоторепортаж
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS