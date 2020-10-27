В киевском зоопарке начали праздновать Хэллоуин. Видео
В киевском зоопарке начали праздновать Хэллоуин, несколько дней здесь будут проводить показательное кормление животных тыквами. Об этом 26 октября соообщила пресс-служба зоопарка в Facebook. Мероприятия будут проходить с 27 октября по 1 ноября. 28 октября тыквами угостят зубров, медведей и диких свиней.
Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.