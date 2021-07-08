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В Офисе президента Украины установили игровой автомат – журналист

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3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса
3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса
Фото: depositphotos.com

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец 8 июля сообщил в Facebook, что в здании Офиса президента Украины установили игровой автомат.

"На третьем этаже ОПУ стоит игровой автомат", – написал он и опубликовал фото автомата.

https://www.facebook.com/roman.nekravets/posts/4144161175651605

"Это генератор санкций", – написал в комментариях нардеп от партии "Голос" Андрей Осадчук.

Журналист Владимир Горковенко отметил под постом, что "легализация начинается с Банковой".

Контекст:

Закон №768-IX, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. В частности,  компания, планирующая вести букмекерскую деятельность, должна оплатить лицензию, действие которой рассчитано на пять лет. Ее стоимость составляет 30 тыс. минимальных заработных плат (180 млн грн, или более $6,4 млн).

23 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Украине. Министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщал, что штат сотрудников состоит из 230 человек, в том числе из председателя и шести членов комиссии.

3 февраля 2021 года в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса, ее получила компания "Спейсикс", которая является владельцем товарного знака "Космолот". За лицензии на онлайн-казино заплатили также компании "Фьорст элемент", "Геймдев" и "Париматч". Отдельно компания "Париматч" заплатила деньги за лицензию на букмекерскую деятельность, сообщалось в реестре комиссии.

Теги: Украина, казино, Владимир Горковенко, Офис президента Украины, Андрей Осадчук
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