В суд направлено дело о растрате $2,225 млн "Спецтехноэкспорта" – НАБУ

Среди обвиняемых в деле о растрате средств "Спецтехноэкспорта" пять бывших работников предприятия, в том числе два его бывших руководителя, отметили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Дело НАБУ расследовало с декабря 2017 года Фото: nabu.gov.ua

24 января Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) материалы дела о растрате $2,225 млн должностными лицами государственного предприятия "Спецтехноэкспорт".

Об этом проинформировали в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"Расследование факта растраты должностными лицами "Спецтехноэкспорта" принадлежащих ГП "Завод 410 ЦА" $2,225 млн (55,5 млн грн), входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром", закончено... Прокуроры САП направили в ВАКС обвинительный акт в отношении пяти человек", – сказано в сообщении.

По данным НАБУ, среди обвиняемых два бывших директора "Спецтехноэкспорта", бывший директор предприятия, бывший начальник одного из отделов и бывший заместитель директора департамента "Спецтехноэкспорта".

Два последних фигуранта являются сейчас предпринимателями, отметили в антикоррупционном ведомстве.

Действия указанных граждан квалифицированы по статьям 27 (соучастие в преступлении), 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебная подделка) УК Украины.

Дело НАБУ расследовало с декабря 2017 года.

В начале марта 2019-го НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти бывшим и на тот момент действующим сотрудникам “Спецтехноэкспорта”. По данным правоохранительных органов, в 2015 году “Спецтехноэкспорт” для выполнения контракта с Индией привлек посредника – компанию – резидента Объединенных Арабских Эмиратов. Со счета “Завода 410 ГА” (“Спецтехноэкспорт” – распорядитель имущества завода) компания из ОАЭ получила $2,2 млн, не оказав при этом никаких услуг, заявили в САП.