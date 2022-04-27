В Украине абоненты "Киевстара" массово жалуются на отсутствие связи. Оператор объявил о сбое в сервисах

По данным издания, абоненты жалуются на отсутствие интернета, невозможно совершать звонки и отправлять сообщения. Доступны только экстренные вызовы.
О проблемах со связью "Киевстар" поступают сведения из Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Полтавской, Одесской, Черниговской областей.
Проблемы подтверждают и корреспонденты издания "ГОРДОН".
В Twitter "Киевстар" объяснил, что в компании об аварии знают.
"Уже все ремонтируем. Подождите немного", – твитнули в 22.26 вторника.
Друзі, знаємо про аварію. Вже все лагодимо. Почекайте трішки і все буде добре *— Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 26, 2022
В 23.01 "Киевстар" сообщил о "сбое в сервисах".
"Все пострадавшие от сбоя получат компенсации", – пообещала компания.
Це збій в наших сервісах. Всі постраждалі від збою отримають компенсації. Деталі згодом *— Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 26, 2022
В 0.13 27 апреля "Киевстар" извинился и пообещал, что "в ближайшее время" все отремонтируют.
Перепрошуємо за складнощі. Деякі наші сервіси зараз не працюють. Ми вже працюємо над усуненням складнощів, які виникли в наших системах. Незабаром все буде працювати в повному обсязі!— Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 26, 2022
Обіцяємо що найближчим часом все полагодимо.
По состоянию на 1.00 связь еще не работает.
Это не первый сбой в "Киевстаре" в 2022 году.
3 февраля абоненты "Киевстара" не могли звонить по телефону и принимать звонки, также невозможно было проверить состояние счета, наблюдались проблемы с доступом к сайту и мобильному приложению.
В компании тогда связали неполадки с обновлением программного обеспечения.
Телекоммуникационная компания "Киевстар" позиционирует себя как мобильный оператор Украины №1. У компании более 26 млн абонентов мобильной связи и около 860 тыс. клиентов фиксированного интернета. Мобильная сеть охватывает все города Украины, а также более 28 тыс. сельских населенных пунктов.