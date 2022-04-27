В Украине абоненты "Киевстара" массово жалуются на отсутствие связи. Оператор объявил о сбое в сервисах

По данным издания, абоненты жалуются на отсутствие интернета, невозможно совершать звонки и отправлять сообщения. Доступны только экстренные вызовы.

О проблемах со связью "Киевстар" поступают сведения из Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Полтавской, Одесской, Черниговской областей.

Проблемы подтверждают и корреспонденты издания "ГОРДОН".

В Twitter "Киевстар" объяснил, что в компании об аварии знают.

"Уже все ремонтируем. Подождите немного", – твитнули в 22.26 вторника.

Друзі, знаємо про аварію. Вже все лагодимо. Почекайте трішки і все буде добре * — Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 26, 2022

В 23.01 "Киевстар" сообщил о "сбое в сервисах".

"Все пострадавшие от сбоя получат компенсации", – пообещала компания.

Це збій в наших сервісах. Всі постраждалі від збою отримають компенсації. Деталі згодом * — Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 26, 2022

В 0.13 27 апреля "Киевстар" извинился и пообещал, что "в ближайшее время" все отремонтируют.

Перепрошуємо за складнощі. Деякі наші сервіси зараз не працюють. Ми вже працюємо над усуненням складнощів, які виникли в наших системах. Незабаром все буде працювати в повному обсязі!

Обіцяємо що найближчим часом все полагодимо. — Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 26, 2022

По состоянию на 1.00 связь еще не работает.