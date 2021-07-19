В Украине чиновники сегодня впервые сдают экзамен по государственному языку

Экзамен, регистрация на который стартовала 16 июля, начался в 9.30. Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три экзаменационные сессии: с 9.30 до 11.30, с 12.30 до 14.30 и с 15.30 до 17.30.

Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком аппарат Национальной комиссии Украины по стандартам государственного языка и сама Комиссия имеют 15 календарных дней.

На сегодня экзаменационные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.