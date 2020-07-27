В Украине в полтора раза сократилось число областей, не готовых к ослаблению карантина

В Украине уменьшилось количество областей, которые не соответствуют условиям для послабления карантина, введенного в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения за 27 июля.
Карантинные ограничения нельзя ослаблять в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях.
Другие регионы, в том числе Киев, имеют показатели, которые позволяют ослаблять карантин.
25 июля Минздрав Украины сообщал о девяти областях, где ослабление ограничений не рекомендованы.
Двое суток спустя в этом списке появилась Харьковская область, а в Черновицкой, Ровенской, Житомирской и Ивано-Франковской областях эпидемическая ситуация изменилась в сторону улучшения.
Карантин в стране введен в марте, два месяца спустя его начали ослаблять, введя адаптивный метод.
На 27 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 65 656 человек, 1616 из них умерли, 36 122 выздоровели. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7690), Львовской (8952) и Ровенской (5701) областях.