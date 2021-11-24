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В Украине впервые удалили гигантскую опухоль у новорожденного младенца, она была в полтора раза больше его головы

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Для удаления опухоли врачи использовали комбинированное лечение, что позволило избежать осложнений
Для удаления опухоли врачи использовали комбинированное лечение, что позволило избежать осложнений
Фото: ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" / Facebook

Врачи в Украине впервые провели успешное комбинированное лечение гигантской терато-дермоидной опухоли головы и шеи у новорожденного ребенка. Об этом 22 ноября сообщил Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины в Facebook.

Опухоль обнаружили у плода в утробе матери. Женщине сделали кесарево сечение. При рождении объем опухоли был больше, чем голова ребенка в полтора раза (14х12х12 см).

На первом этапе лечения врачам надо было уменьшить опухоль и добиться, чтобы она перестала сдавливать ребенку верхние дыхательные пути и пищевод. Для этого была проведена серия декомпрессионных пункций кистозных образований опухоли. "Всего было получено 700 мл серозно-геморрагического содержимого, одновременно проводилась коррекция объема циркулирующей крови инфузией препаратами крови", – рассказали в институте.

На втором этапе специалисты Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова перекрыли главную из трех артерий опухоли.

На третьем этапе лечения в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины провели хирургическую операцию по удалению опухоли. При этом использовались методы пластической хирургии, чтобы восстановить кожу лица и шеи новорожденного.

В институте пояснили, что тератома (от греч. τέρας – чудовище и ομα – опухоль) – опухоль, состоящая из различных типов тканей, которая иногда образуется у эмбриона. Наиболее распространенной гипотезой причины возникновения тератом является нарушение формирования одного из так называемых сиамских близнецов, в результате чего один из них становится паразитом.

Вылечить тератому можно только хирургическим путем, и в случае с опухолью шеи у новорожденного ребенка это считается очень трудной задачей, связанной с высокими рисками травмирования жизненно важных анатомических структур шеи и возможностью смертельного кровотечения "Предложенное комбинированное лечение позволило избежать этих осложнений и сохранить жизнь ребенку", – отметили в институте. 

Теги: хирургия, больница, дети, лечение
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