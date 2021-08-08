В Украине за сутки подтвердили 619 случаев COVID-19

В Украине за сутки выздоровело 235 пациентов с COVID-19 Фото: EPA

Среди заболевших – 45 детей и 11 медиков.

Умерло за сутки 10 человек, выздоровело 235 пациентов, госпитализирован 561 заболевший.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72) областях, Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 259 151 случай коронавируса, умерло 53 095 человек, выздоровел 2 190 921 пациент.

7 августа в стране провели 33 089 тестирований на коронавиурс, из которых 18 276 – методом ПЦР, 2923 – методом ИФА, а также 11 890 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 11,5 млн ПЦР-тестов на коронавирус.



