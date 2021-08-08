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В Украине за сутки подтвердили 619 случаев COVID-19

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В Украине за сутки выздоровело 235 пациентов с COVID-19
В Украине за сутки выздоровело 235 пациентов с COVID-19
Фото: EPA

В Украине за сутки подтвердили 619 случаев COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава 8 августа в Facebook.

Среди заболевших – 45 детей и 11 медиков.

Умерло за сутки 10 человек, выздоровело 235 пациентов, госпитализирован 561 заболевший.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72) областях, Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 259 151 случай коронавируса, умерло 53 095 человек, выздоровел 2 190 921 пациент.

7 августа в стране провели 33 089 тестирований на коронавиурс, из которых 18 276 – методом ПЦР, 2923 – методом ИФА, а также 11 890 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 11,5 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1916900068473089


Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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