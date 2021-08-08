Минздрав рекомендовал сократить интервал между первой и второй прививкой от коронавируса – Кузин

Кузин сказал, что при 14-дневном интервале между первой и второй дозой эффективность CoronaVac составляет 83% Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин.

"Мы сейчас фокусируемся на вакцинации групп риска. Это работники критической инфраструктуры, педагоги, медицинские работники. Сейчас уже открыт пятый этап. И мы сейчас стараемся максимально быстро вакцинировать большее количество населения страны. Сейчас Минздрав уже рекомендовал сокращение сроков между введением доз вакцины", – сказал он.

Журналист предположил, что чем больше интервал, тем лучше.

"Не совсем так. Если мы посмотрим по результатам научных исследований. Возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования по многим странам проводились с интервалом в 14 дней. Сейчас в Украине используется интервал в 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально", – ответил Кузин.

Он подчеркнул, что при 14-дневном интервале эффективность CoronaVac составляет 83%.