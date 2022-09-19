В Украине заработал Единый портал вакансий

По информации министерства, новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны.
Новый ресурс поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План Восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн. 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет. Следовательно, "Единый портал вакансий" будет очень полезен и в будущем», - отметила она.
Сообщается, что новый единый портал вакансий работает благодаря совместным усилиям Министерства экономики Украины, Государственной службы занятости и ведущих украинских сайтов по поиску работы Work.ua, robota.ua, novarobota.ua, PidBir, grc.ua, Jooble.
21 апреля Верховная Рада упростила получение пособия по безработице во время военного положения, разрешив получить его без личного посещения центров занятости. А украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях, пообещали не лишать статуса безработного и выплат, даже если они не могут дистанционно пообщаться с работниками центров занятости.
С 20 мая пособие по безработице теперь можно оформить в "Дії".
21 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца.
19 сентября народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в Украине сократилось количество граждан, имеющих официальный статус безработного По его данным, в августе в Украине зарегистрировано 278 тыс. безработных, это наименьший показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.