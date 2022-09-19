В Украине заработал Единый портал вакансий

По информации министерства, новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны.

Новый ресурс поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План Восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн. 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет. Следовательно, "Единый портал вакансий" будет очень полезен и в будущем», - отметила она.

Сообщается, что новый единый портал вакансий работает благодаря совместным усилиям Министерства экономики Украины, Государственной службы занятости и ведущих украинских сайтов по поиску работы Work.ua, robota.ua, novarobota.ua, PidBir, grc.ua, Jooble.