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В Украине заработал Единый портал вакансий

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В Украине открылся единый портал вакансий, который облегчит поиск работы
В Украине открылся единый портал вакансий, который облегчит поиск работы
Фото: depositphotos.com

В Украине заработал Единый портал вакансий, который поможет соискателым найти информацию о работе согласно региону, отрасли и ожидаемому уровню зарплат. Об этом 19 сентября сообщила министр экономики Юлия Свириденко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

По информации министерства, новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны.

Новый ресурс поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План Восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн. 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет. Следовательно, "Единый портал вакансий" будет очень полезен и в будущем», - отметила она.

Сообщается, что новый единый портал вакансий работает благодаря совместным усилиям Министерства экономики Украины, Государственной службы занятости и ведущих украинских сайтов по поиску работы Work.ua, robota.ua, novarobota.ua, PidBir, grc.ua, Jooble.

Контекст:

21 апреля Верховная Рада упростила получение пособия по безработице во время военного положения, разрешив получить его без личного посещения центров занятости. А украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях, пообещали не лишать статуса безработного и выплат, даже если они не могут дистанционно пообщаться с работниками центров занятости.

С 20 мая пособие по безработице теперь можно оформить в "Дії".

21 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца.

19 сентября народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в Украине сократилось количество граждан, имеющих официальный статус безработного По его данным, в августе в Украине зарегистрировано 278 тыс. безработных, это наименьший показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Теги: Украина, война России против Украины, работа, Минэкономики, Юлия Свириденко, вторжение России в Украину
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