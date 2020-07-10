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В "Укрзалізниці" назвали дату возобновления полноценного сообщения

"Укрзалізниця" уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение
С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение 
Фото: depositphotos.com

В случае улучшения эпидемической ситуации "Укрзалізниця" планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение. Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик, отмечает пресс-служба "УЗ".

По его словам, сейчас "Укрзалізниця" уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний COVID-19 пойдет на спад и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", – отметил Юрик.

Также руководитель "Укрзалізниці" призвал пассажиров соблюдать санитарные нормы при путешествий железнодорожным транспортом и пребывания на вокзалах. 

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин – запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны, в том числе и железной дорогой.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинаС 1 июня возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Теги: Украина, Укрзалізниця, карантин, поезда, Иван Юрик
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