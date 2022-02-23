В "Укрзалізниці" рассказали, что будет с поездами на Донбасс

"Укрзалізниця" не имеет сообщения с оккупированными территориями, технически не может и не будет его иметь, но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит до города Покровск. Это важное и принципиальное для нас направление. Мы продолжаем штатно работать. Конечно, повышены все меры безопасности", – сказал Перцовский.
Он отметил, что "Укрзалізниця", в отличие от авиакомпаний, которые приостановят полеты в Украину из-за роста военной напряженности, не планирует прекращать свою работу. Украинцы могут воспользоваться "Укрзалізницею", чтобы вернуться из-за границы, если отсутствует прямое авиасообщение.
"И во Львов, и в Киев можно доехать удобно и быстро с пересадкой в Перемышле. Также есть сообщение через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники. И если кто-то возвращается в Украину и нет прямого авиасообщения, мы будем рады доставить домой", – добавил Перцовский.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
15 марта 2017 года Совет национальной безопасности Украины принял решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, за исключением гуманитарных грузов.
17 февраля 2022 года резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских. Активные обстрелы продолжаются до сих пор.
18 февраля боевики обстреляли железную дорогу в Донецкой области.