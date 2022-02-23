ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В "Укрзалізниці" рассказали, что будет с поездами на Донбасс

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Укрзалізниця", несмотря на рост военной напряженности, не планирует прекращать свою работу
"Укрзалізниця", несмотря на рост военной напряженности, не планирует прекращать свою работу
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" продолжает штатно работать и не собирается прекращать движение поездов на восток, но повышает меры безопасности. Об этом заявил член правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский на брифинге 22 февраля, сообщает "Укринформ".

"Укрзалізниця" не имеет сообщения с оккупированными территориями, технически не может и не будет его иметь, но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит до города Покровск. Это важное и принципиальное для нас направление. Мы продолжаем штатно работать. Конечно, повышены все меры безопасности", – сказал Перцовский.

Он отметил, что "Укрзалізниця", в отличие от авиакомпаний, которые приостановят полеты в Украину из-за роста военной напряженности, не планирует прекращать свою работу. Украинцы могут воспользоваться "Укрзалізницею", чтобы вернуться из-за границы, если отсутствует прямое авиасообщение.

"И во Львов, и в Киев можно доехать удобно и быстро с пересадкой в Перемышле. Также есть сообщение через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники. И если кто-то возвращается в Украину и нет прямого авиасообщения, мы будем рады доставить домой", – добавил Перцовский.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 марта 2017 года Совет национальной безопасности Украины принял решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, за исключением гуманитарных грузов.

17 февраля 2022 года резко обострилась ситуация на ДонбассеПо информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских. Активные обстрелы продолжаются до сих пор.

18 февраля боевики обстреляли железную дорогу в Донецкой области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Укрзалізниця, Донбасс, железная дорога, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа, и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт
  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа, и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт
Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора
Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора
  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, по какому предмету в медуниверситете ему поставили двойку
  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, по какому предмету в медуниверситете ему поставили двойку
"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине
"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
"Горохи это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
"Горохи – это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии
"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу
"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии
"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии
"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине
"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине
"В связи с политической ситуацией". Украинский телеканал отменил в день показа премьеру шоу с участием Никитюк. Названа новая дата
"В связи с политической ситуацией". Украинский телеканал отменил в день показа премьеру шоу с участием Никитюк. Названа новая дата
Певица Мила Нитич стала ведущей шоу на украинском канале
Певица Мила Нитич стала ведущей шоу на украинском канале
  "Кто эта молодая девчушка?", "Как кукла Барби". 57-летняя Лолита снялась в ультрамини
  "Кто эта молодая девчушка?", "Как кукла Барби". 57-летняя Лолита снялась в ультрамини
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (294751)
2
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (231215)
3
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (167825)
4
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (54733)
5
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (40592)
6
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот (34132)
7
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил (31400)
8
Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась (26233)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS