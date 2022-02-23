В "Укрзалізниці" рассказали, что будет с поездами на Донбасс

"Укрзалізниця" не имеет сообщения с оккупированными территориями, технически не может и не будет его иметь, но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит до города Покровск. Это важное и принципиальное для нас направление. Мы продолжаем штатно работать. Конечно, повышены все меры безопасности", – сказал Перцовский.

Он отметил, что "Укрзалізниця", в отличие от авиакомпаний, которые приостановят полеты в Украину из-за роста военной напряженности, не планирует прекращать свою работу. Украинцы могут воспользоваться "Укрзалізницею", чтобы вернуться из-за границы, если отсутствует прямое авиасообщение.

"И во Львов, и в Киев можно доехать удобно и быстро с пересадкой в Перемышле. Также есть сообщение через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники. И если кто-то возвращается в Украину и нет прямого авиасообщения, мы будем рады доставить домой", – добавил Перцовский.