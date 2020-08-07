В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 29 новых случаев COVID-19

По состоянию на 7 августа в Вооруженных силах Украины от коронавируса лечатся 287 человек, сообщило командование медицинских сил ВСУ.

Днем ранее в ВСУ суточный прирост количества больных составил 34 человека, а сутки до этого – 31 Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сути зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19. Об свидетельствуют данные, опубликованные 7 августа в Facebook командованием медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находится шесть человек. В национальном военно-медицинском клиническом центре – трое военнослужащих, в военно-медицинском клиническом центре Западного региона – один военный, в военно-медицинском клиническом центре Северного региона – один служащий ВСУ, в 9-м военном госпитале – один военный. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую медицинскую помощь.

На лечении в домашних условиях под наблюдением медслужбы находится 23 человека. В Киевской и Ивано-Франковской областях – по пять военнослужащих, во Львовской области – восемь военных, в Сумской области – один военнослужащий, в Одесской области – двое военных, в Житомирской и Ровенской областях – по одному военнослужащему. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 7 августа в Вооруженных силах Украины от коронавируса лечатся 287 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 668 военнослужащих, пять человек умерли.

Днем ранее в ВСУ суточный прирост количества больных составил 34 человека, а сутки до этого – 31.

В Украине третьи сутки фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки было подтверждено 1453 новых случая, 33 пациента умерли. С начала эпидемии в стране заразился 78 261 человек, 1852 умерли, 43 055 выздоровели.