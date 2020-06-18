В ВСУ за сутки зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 18 июня 148 человек инфицированы коронавирусом, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

За время пандемии в ВСУ выздоровели 227 человек, четверо умерли Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19. Об этом 18 июня сообщает командование медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находится девять человек. В Национальном военно-медицинском клиническом центре Главного военного клинического госпиталя Минобороны – двое военнослужащих и один работник ВСУ, в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона – трое военнослужащих. И еще по одному сотруднику ВСУ – в Винницкой районной больнице, Александровской клинической больнице и Днепропетровской городской больнице. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую медпомощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится еще девять человек. В Киевской области – двое военнослужащих и один работник ВСУ, во Львовской – двое военнослужащих и двое сотрудников ВСУ, в Хмельницкой – один военнослужащий, в Винницкой – один работник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 10.00 18 июня в ВСУ зафиксировано 148 случаев COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели 227 человек, четверо умерли.

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшее число, зафиксированное в стране за время пандемии. За указанный период умерло 23 человека, выздоровело 504. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063, зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.