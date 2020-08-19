Вблизи границы Украины с Беларусью нестандартных ситуаций не наблюдается – Госпогранслужба Украины

Госпогранслужба Украины обеспечивает надлежащую охрану украинской границы с Беларусью, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

На границе в Беларусью не зафиксировано провокаций, заявили в ГПСУ Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Вблизи границы Украины с Беларусью не наблюдается нестандартных ситуаций, движения техники или провокаций. Об этом в комментарии УНН 18 августа заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

"Мы не наблюдаем движения военной техники на территории Беларуси вблизи нашей границы. Со своей стороны Государственная пограничная служба обеспечивает надлежащую охрану этого участка. Наши подразделения находятся на усиленном варианте [несения службы]... На данный момент никаких нестандартных ситуаций или любых провокаций мы не фиксируем", – сказал он.

По словам Демченко, у ГПСУ "достаточное количество пограничных нарядов, сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую, надежную оборону" данного участка границы.

Он отметил, что сейчас на границе с Беларусью функционирует семь пунктов пропуска.

18 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что привел армию страны на западных границах в полную боевую готовность.

16 августа он заявил, что соседние страны наращивают военную мощь.

"За окно посмотрите: танки и и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша", – сказал Лукашенко.

В НАТО эти обвинения отвергли.

В Беларуси с 9 августа после объявления результатов президентских выборов продолжаются протесты. Их участники призывают к отставке Лукашенко, честным перевыборам и привлечению к ответственности силовиков, жестоко избивавших людей.