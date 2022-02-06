Верещук призвала Минобразования прекратить лоббировать "узкие и мелкие вопросы"

"Мы должны стимулировать молодежь с ВОТ переезжать учиться и работать на контролируемую территорию Украины. Это часть государственной политики. Один из таких стимулов – аттестация (для признания квалификаций и результатов учебы). [...] Однако оказывается, что руководство Минобразования против облегчения аттестации, потому что это снизит доходы и влияние некоторых образовательных учреждений и их руководителей", – написала она.

Вице-премьер подчеркнула, что ведомству "надо чувствовать разницу между государственными интересами и ведомственными интересами образовательных чиновников".

"Призываю руководство Минобразования заняться реализацией государственной политики, а не лоббированием узких и мелких вопросов", – заявила Верещук.

Она отметила, что упрощение аттестации облегчает трудоустройство молодежи с ВОТ и "ни в коем случае речь не идет о признании образовательных или других документов оккупационных властей".

"Еще один момент хочу объяснить руководству МОН: Крым и ОРДЛО одинаково оккупированы Россией. Поэтому молодежь из Крыма и молодежь с Донбасса должны иметь одинаковые возможности. Некоторые руководители в МОН почему-то подумали, что оккупация части Донбасса какая-то другая, чем оккупация Крыма, и поэтому молодежь с Донбасса заслуживает меньше образовательных возможностей, чем молодежь из Крыма. Нет, нет разницы", – объяснила Верещук.