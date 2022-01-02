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Верещук о шоу с Пальчевским на телеканале "Дом": Я считаю, что это не поможет реинтеграции

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Верещук: Если я буду ручным управлением заниматься на телеканале за счет налогоплательщиков, это будет несколько странно выглядеть
Верещук: Если я буду ручным управлением заниматься на телеканале за счет налогоплательщиков, это будет несколько странно выглядеть
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что не может влиять на редакционную политику государственного телеканала "Дом". Об этом она сказала в интервью "Радио НВ", которое вышло 30 декабря, комментируя планы канала запустить ток-шоу с политиком Андреем Пальчевским.

У Верещук спросили, верит ли она, что Пальчевский сможет многое сделать для реинтеграции, и не настораживает ли ее связь компании, которая будет работать над ток-шоу, с командой президента. 

"Я как министр не могу влиять на редакционную политику… Я пока не могу ответить, что кто-то из команды дал указание, например, нанять господина Пальчевского. Если вы спросите меня, как министра, как я [отношусь] к такому формату программы? Я считаю, что это не поможет реинтеграции. Я не знаю, имеется ли какая-то статистика или социология, которая могла бы подтвердить и аргументировать, почему именно Пальчевский, почему именно таким образом", – сказала Верещук.

Министру также задали вопрос о планах выпустить на канале "Дом" комедийный ситком "Не все дома", режиссером которого станет Алексей Кирющенко, снимавший сериал "Слуга народа". Он в свое время хотел возглавить Госкино, но, по информации "Радио НВ", "гражданское общество возмутилось", потому что он в тот момент проживал в Москве и между сезонами снимал сериалы для канала "Россия".

"А что комментировать? Режиссерскую работу господина Кирющенко, которого я не знаю? То есть мы знакомы, но его работы я не могу оценивать. Если вы спросите, живет ли он в Москве? Нет, я его видела. Мы встречались вчера. Мы говорили о том, какова будет стратегия на следующий год. Мы не обсуждали именно режиссерскую работу, которую он, как я вижу, получил (контракт или подряд), потому что я об этом тоже не знаю. И не могу на это повлиять. И, вероятно, не стану этого делать. Если я буду ручным управлением заниматься на телеканале за счет налогоплательщиков, это будет несколько странно выглядеть", – заявила Верещук.

Она подчеркнула, что канал действует "совершенно суверенно" от нее, так как законодательство ему это позволяет. По ее словам, она не знает, как формируется контент канала "Дом", а также "не является членом наблюдательного или редакционного совета".

"Как я могу влиять на контент, который они продуцируют? И на господина Кирющенко, если была такая позиция и было такое решение? И на того же господина Пальчевского?" – спросила министр.

Контекст:

В декабре 2021 года стало известно, что госпредприятие, в состав которого входит телеканал "Дом", выделило более 12 млн грн на создание социального шоу "О жизни с Андреем Пальчевским". Заказали 60 выпусков длительностью 45 минут каждый. Заниматься изготовлением будет победитель тендера ООО "Имаджинариум". Как пишет "Детектор медиа", владельцем и руководителем этой фирмы является Владимир Татаренко. Ему также принадлежит компания "Зе медиа", которая организовала всеукраинский опрос в 2020 году, отмечает издание.

Независимый медиасовет заявил, что ток-шоу с Пальчевским дискредитирует государственный телеканал "Дом" и может представлять угрозу реинтеграции оккупированных территорий.

Пальчевский находится в базе "Миротворца" как провокатор, который нарушает законодательство Украины о гражданстве путем получения второго гражданства. У него, по информации портала, есть паспорта Украины и России. Шоумен принимает участие "в информационной спецоперации по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации государственных институтов", утверждают в "Миротворце".

На украинском телевидении работает с 2011 года. По информации Kyiv Post, он является совладельцем клиники Eurolab.

По официальным данным, Пальчевский получил украинское гражданство в августе 2009 года, а в сентябре 2009 года подал декларацию об отказе от гражданства РФ, писало LB.ua в 2010 году со ссылкой на информацию правительства. В то же время тогдашний вице-премьер-министр Владимир Сивкович отмечал, что согласно российским законам такая декларация не прекращает гражданства России. В Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта тогда утверждали, что "Пальчевский является гражданином Украины и не является гражданином никакого другого государства".

19 октября 2020 года издание "Цензор.НЕТ" выпустило расследование о Пальчевском. По данным журналистов, все дети бизнесмена были рождены на территории России, в РФ живет его брат с женой, которые в соцсетях размещают пропутинские и "крымнашистские" материалы, а его племянник – член "Единой России". Издание не смогло установить, вышел ли Пальчевский из российского гражданства, и отметило, что "вопросы о своем паспорте/паспортах Пальчевский, как правило, забалтывает или закрикивает". 22 октября издание опубликовало информацию о наличии у Пальчевского действующего паспорта гражданина РФ.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон высказывал предположение, что Пальчевский до сих пор работает на российские спецслужбы, и призвал украинские спецслужбы обнародовать информацию об этом.

Теги: СМИ, телевидение, Ирина Верещук, сериал, реинтеграция, ток-шоу, вице-премьер, Слуга народа, Андрей Пальчевский, Алексей Кирющенко, телеканал Дом, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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