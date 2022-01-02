Верещук о шоу с Пальчевским на телеканале "Дом": Я считаю, что это не поможет реинтеграции

Верещук: Если я буду ручным управлением заниматься на телеканале за счет налогоплательщиков, это будет несколько странно выглядеть Фото: Ірина Верещук / Facebook

У Верещук спросили, верит ли она, что Пальчевский сможет многое сделать для реинтеграции, и не настораживает ли ее связь компании, которая будет работать над ток-шоу, с командой президента.

"Я как министр не могу влиять на редакционную политику… Я пока не могу ответить, что кто-то из команды дал указание, например, нанять господина Пальчевского. Если вы спросите меня, как министра, как я [отношусь] к такому формату программы? Я считаю, что это не поможет реинтеграции. Я не знаю, имеется ли какая-то статистика или социология, которая могла бы подтвердить и аргументировать, почему именно Пальчевский, почему именно таким образом", – сказала Верещук.

Министру также задали вопрос о планах выпустить на канале "Дом" комедийный ситком "Не все дома", режиссером которого станет Алексей Кирющенко, снимавший сериал "Слуга народа". Он в свое время хотел возглавить Госкино, но, по информации "Радио НВ", "гражданское общество возмутилось", потому что он в тот момент проживал в Москве и между сезонами снимал сериалы для канала "Россия".

"А что комментировать? Режиссерскую работу господина Кирющенко, которого я не знаю? То есть мы знакомы, но его работы я не могу оценивать. Если вы спросите, живет ли он в Москве? Нет, я его видела. Мы встречались вчера. Мы говорили о том, какова будет стратегия на следующий год. Мы не обсуждали именно режиссерскую работу, которую он, как я вижу, получил (контракт или подряд), потому что я об этом тоже не знаю. И не могу на это повлиять. И, вероятно, не стану этого делать. Если я буду ручным управлением заниматься на телеканале за счет налогоплательщиков, это будет несколько странно выглядеть", – заявила Верещук.

Она подчеркнула, что канал действует "совершенно суверенно" от нее, так как законодательство ему это позволяет. По ее словам, она не знает, как формируется контент канала "Дом", а также "не является членом наблюдательного или редакционного совета".

"Как я могу влиять на контент, который они продуцируют? И на господина Кирющенко, если была такая позиция и было такое решение? И на того же господина Пальчевского?" – спросила министр.