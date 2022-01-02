Верещук рассказала, кто предложил ей стать министром реинтеграции

Журналисты отметили, что политик готова была возглавить Министерство обороны, но вскоре стало известно, что ей предложили другое кресло. У нее спросили, как это произошло.

"Дайте я вспомню, кто мне первый предложил. Давид Арахамия, глава нашей фракции, мы с ним общались. Я депутат Верховной Рады, являюсь членом фракции "Слуга народа" в парламенте, Верховной Раде (до назначения министром, – "ГОРДОН"), мы беседовали с Давидом, потому что он присутствует в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки... Давид Арахамия предложил и объяснил, почему сейчас должность министра реинтеграции более оптимальна и эффективна, чем, например, министр обороны, куда я действительно намеревалась", – рассказала Верещук.

После этого, по ее словам, у нее были разговоры с премьером и с президентом. На уточнение, был ли такой разговор с главой Офиса президента Андреем Ермаком, Верещук сказала, что общалась с ним уже после назначения.

На вопрос, сколько времени, по ее оценке, понадобится на реинтеграцию оккупированных территорий, Верещук отметила, что надо разделять деоккупацию, которой занимаются военные и президент, и реинтеграцию.

"Я утверждаю, что у нас реинтеграция здесь и сейчас, наша человекоцентричная политика... Все желающие вернуться должны получить такую возможность. Все, кто хотят, чтобы их дети учились в украинских вузах, а затем работали в Украине, у них должна быть такая возможность. Они должны понимать, какие есть центры и где они действуют. Они должны понимать, куда они могут приехать и кто их здесь встретит, кто им поможет с сопровождением, в том числе и административным. Таких людей очень много", – пояснила министр.