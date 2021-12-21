"Медведчук справедливо получил подозрение?" Геращенко в прямом эфире не захотела ответить на вопрос Верещук. Видео

Геращенко призвала Верещук информировать о своей деятельности в министерстве, а не критиковать Порошенко Скриншот: Свобода слова на ICTV / YouTube

"Скажите, пожалуйста, Медведчуку выписали справедливо подозрение? Вы с ним работали в 2014 году, Вы говорите, что там не только Порошенко и так далее... Медведчук получил справедливо подозрение?" – спросила Верещук у Геращенко.

Нардеп от "Европейской солидарности", не ответив на вопрос, призвала Верещук информировать о своей деятельности в министерстве, а не критиковать пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

"Дорогие украинцы, вы знаете, как интересно, есть пани, которая представляется и называется вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции. Мы ничего не слышим о реинтеграции. Но мы слышим, что эта пани, получившая свой пост для того, чтобы просто критиковать Порошенко, очень хорошо все время выполняет эту всю историю", – сказала Геращенко.

Присутствовавший в студии адвокат Порошенко Игорь Головань также отказался давать оценку подозрению Медведчуку, поскольку, по его словам, не читал его текст.

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