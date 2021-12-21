"Медведчук справедливо получил подозрение?" Геращенко в прямом эфире не захотела ответить на вопрос Верещук. Видео

"Скажите, пожалуйста, Медведчуку выписали справедливо подозрение? Вы с ним работали в 2014 году, Вы говорите, что там не только Порошенко и так далее... Медведчук получил справедливо подозрение?" – спросила Верещук у Геращенко.
Нардеп от "Европейской солидарности", не ответив на вопрос, призвала Верещук информировать о своей деятельности в министерстве, а не критиковать пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.
"Дорогие украинцы, вы знаете, как интересно, есть пани, которая представляется и называется вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции. Мы ничего не слышим о реинтеграции. Но мы слышим, что эта пани, получившая свой пост для того, чтобы просто критиковать Порошенко, очень хорошо все время выполняет эту всю историю", – сказала Геращенко.
Присутствовавший в студии адвокат Порошенко Игорь Головань также отказался давать оценку подозрению Медведчуку, поскольку, по его словам, не читал его текст.
8 октября 2021 года Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.
СБУ обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы Администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.
Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.
В СБУ ключевыми фигурантами производства называют Медведчука и Порошенко.
20 декабря Порошенко предъявили подозрение в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям. Его адвокат Илья Новиков говорил, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте.
17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины.
Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов.
Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения.
По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".
Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию" в энергетике. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".