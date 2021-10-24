"Весь день расписан по минутам". В одесском крематории ежедневно сжигают до 40 тел умерших

В учреждении говорят, что количество кремаций такое же, как в апреле – мае прошлого года, но сотрудники были готовы к этому пику.

"На прощание выделяется 20 минут. Разница только в том, что сейчас одна группа может прощаться в зале, а другая – на улице. До пика люди могли выбрать время, чаще всего выбирали в районе обеда и прощались. Сейчас весь день расписан по минутам", – рассказал директор крематория Владимир Букач.

По его словам, в крематории увеличилось количество заявок из других городов.

"Проблема, наверное, в том, что в Украине всего три крематория и к нам везут тела из других мест, но мы справляемся. Я надеюсь, что мы сейчас на пике и дальше пойдет спад", – отметил директор.

Журналист "Думской" у стен крематория застал четыре траурные процессии.

"Все сотрудники похоронных агентств были одеты в защитные костюмы, то есть кремировали умерших от COVID-19", – уточнил автор.

Фото: dumskaya.net