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Во Львове разрешили возобновить работу учреждений культуры

Работа учреждений культуры во Львове будет возобновлена при условии соблюдения противоэпидемических требований.

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Во Львове заработают театры, кинотеатры, музеи, концертные учреждения и культурные центры и библиотеки
Во Львове заработают театры, кинотеатры, музеи, концертные учреждения и культурные центры и библиотеки
Фото: depositphotos.com

Во Львове разрешили возобновить работу учреждений культуры города в полном объеме. Об этом 17 июля сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко на своей странице в Facebook.

Решение принято Львовской городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"С сегодняшнего дня учреждения культуры возобновляют работу. Но работа будет проходить с определенным протоколом – не более 50% наполнения и один человек на 5 м² площади помещения – и с соблюдением отдельного протокола Минздрава", – заявил Москаленко.

Возобновляют работу театры, кинотеатры, музеи, концертные учреждения и культурные центры, библиотеки в полном объеме, молодежный центр, галереи, а также народные дома и Дворец культуры имени Гната Хоткевича, заявил чиновник.

Москаленко пояснил, что такое решение комиссия приняла на основе постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20 мая 2020 года и протокола №30 областной комиссии ТЭБ и ЧС.

https://www.facebook.com/andriy.moskalenko/posts/4010305542373009

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантинС 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабинет Министров Украины ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям. С 22 июня Кабмин разрешил местным властям открывать заведения питания и размещения.

По состоянию на утро сегодняшнего дня общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1456 человек, вылечилось 29 769 больных. Во Львовской области зарегистрировано больше всего инфицированных с начала вспышки – 7754.

Теги: Львов, Украина, Кабинет Министров, Львовская область, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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