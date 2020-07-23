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Врач рассказала, почему маленьким детям нельзя надевать защитные маски

У маленьких детей узкие дыхательные пути и густая капиллярная сеть в районе носоглотки, потому ношение медицинской маски может представлять для них опасность, заявила киевский педиатр Галина Ермолова.

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Врач: Если надевать маску регулярно, дети будут испытывать хроническое кислородное голодание
Врач: Если надевать маску регулярно, дети будут испытывать хроническое кислородное голодание
Фото: depositphotos.com

Маленьким детям нельзя надевать защитную маску, потому что есть риск гипоксии. Об этом в ходе прямой линии для газеты "Факты" сообщила столичный педиатр, кандидат медицинских наук Галина Ермолова.

"[Надевать маску нужно], только если вы спускаетесь с малышом в лифте, где перед этим мог быть зараженный коронавирусом человек, или заходите в магазин. Конечно, лучше избегать посещения мест с большим скоплением людей. Но если не на кого оставить ребенка, то заранее продумайте список покупок, чтобы управиться за 10–15 минут. Японские педиатры считают, что маска вообще не нужна малышам до двух лет, и я согласна с ними. Из-за узких дыхательных путей у детей может затрудниться и даже остановиться дыхание", – отметила врач.

По ее словам, также увеличивается риск теплового удара и возрастает нагрузка на сердце.

Кроме того, у маленьких детей повышена отечность мягких тканей носоглотки, а поскольку активно формируются зубы, то возникает обильное слюнотечение. Это затрудняет дыхание ребенка даже без маски.

"Кроме того, в носоглотке и области щек находится густая капиллярная сеть. Когда на улице жарко, ребенок в маске вынужден дышать теплым воздухом, и маска увлажняется. А если она из синтетической ткани, то еще и электризуется. В капиллярах возникает спазм, что увеличивает отечность тканей. Из-за этого уменьшается просвет дыхательных путей и глубина дыхания. В мозг поступает меньше кислорода, необходимого для нормального роста и развития мозговых структур, поддержания активности и подвижности малыша. Хуже всего, если ребенка укладывают в такой маске спать в коляске. Если делать это регулярно, то дети будут испытывать хроническое кислородное голодание – гипоксию", – добавила Ермолова.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 23 июля в Украине общее число случаев COVID-19 достигло 61 851, летальных случаев 1551, выздоровели 34 000 человек. За минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 856 человек.

Теги: Украина, дети, ребенок, врач, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, маски
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