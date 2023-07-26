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Языковой омбудсмен обвинил "Укрзалізницю" в использовании русского языка на билетах. В компании отреагировали

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Перевозчик заявил, что готовит проездные документы международного формата
Перевозчик заявил, что готовит проездные документы международного формата
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень начал проверку "Укрзалізниці" в связи с использованием русского языка на железнодорожных билетах. Об этом 25 июля он сообщил в Facebook.

По его словам, из открытых источников офису стало известно о случае применения на проездных документах негосударственного языка без перевода.

"Это серьезное нарушение языкового закона со стороны "Укрзалізниці", – написал он, отметив, что приказ о проверке перевозчика уже подписан.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/pfbid02Be1X6KHYLMTLzX9vfx7x2PmNSPEcWMWKSxMZHWNNahGxNxZba21Wd6PNtg31jib3l

Пресс-служба железной дороги в тот же день сообщила, что готовит новый формат электронного международного пассажирского проездного документа на украинском и английском языках. Сейчас он находится на согласовании с партнерами. 

Графика: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook
Графика: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Теги: русский язык, Укрзалізниця, украинский язык, омбудсмен, билеты, проверки, Тарас Кремень
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