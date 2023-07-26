Языковой омбудсмен обвинил "Укрзалізницю" в использовании русского языка на билетах. В компании отреагировали

По его словам, из открытых источников офису стало известно о случае применения на проездных документах негосударственного языка без перевода.

"Это серьезное нарушение языкового закона со стороны "Укрзалізниці", – написал он, отметив, что приказ о проверке перевозчика уже подписан.

Пресс-служба железной дороги в тот же день сообщила, что готовит новый формат электронного международного пассажирского проездного документа на украинском и английском языках. Сейчас он находится на согласовании с партнерами.