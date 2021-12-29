За лечение инфаркта, инсульта или роды пациент платить не должен – глава Нацслужбы здоровья

"Если мы говорим о помощи в случае инфаркта, инсульта или родов, то есть приоритетных услугах, то объем тарифа полностью обеспечивает бесплатное оказание медицинской помощи. То есть лечение инфарктов и инсультов уже полностью оплачено государством, пациент платить не должен. Точка", – подчеркнула она.

Глава НСЗУ уверена, что пациент должен получить стент бесплатно – независимо от того, закупался ли он централизованно или по тарифу НСЗУ. Она сообщила, что сейчас тариф соответствует рыночным ценам и обеспечивает оплату этих услуг в достаточном объеме. Например, им заинтересовалась больница "Феофания" и собирается заключить контракт с НСЗУ.

По ее словам, для того, чтобы выявлять случаи, когда пациентов вынуждают покупать стент или платить за другие услуги, в НСЗУ действует система мониторинга. Однако по причине того, что работа службы все еще не налажена должным образом, а персоналом она обеспечена всего на треть, процесс мониторинга пока находится на начальном этапе.

"Да, в течение года мы отдельно мониторили эффективность и полноту выполнения условий договоров о стационарном лечении. Мы обнаружили, например, что в отдельных больницах до мониторинга НСЗУ 27% пациентов получали КТ-обследование бесплатно, а после мониторинга – 97%", – рассказала глава НСЗУ.

Наталья Гусак также отметила, что есть пробелы в коммуникации с пациентами и служба работает над этим, чтобы люди знали об НСЗУ и владели информацией, какие именно медицинские услуги предоставляются бесплатно.

Кроме того, она предупредила, что в связи с тем, что НСЗУ обслуживает проблематику ковидных сертификатов, в последнее время дозвониться на горячую линию службы 16-77 очень сложно. Из-за этого пациенты, которые имеют жалобы на качество медицинской помощи, должны прилагать значительные усилия. В НСЗУ об этом знают и уже добавили людей в контакт-центр.