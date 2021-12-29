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За лечение инфаркта, инсульта или роды пациент платить не должен – глава Нацслужбы здоровья

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Глава НСЗУ Наталья Гусак заявила, что лечение инфарктов и инсультов уже полностью оплачено государством
Глава НСЗУ Наталья Гусак заявила, что лечение инфарктов и инсультов уже полностью оплачено государством
Фото: НСЗУ / Facebook

Лечение инфарктов и инсультов уже полностью оплачено государством, пациент платить не должен. Об этом 29 декабря заявила глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак в интервью LB.ua.

"Если мы говорим о помощи в случае инфаркта, инсульта или родов, то есть приоритетных услугах, то объем тарифа полностью обеспечивает бесплатное оказание медицинской помощи. То есть лечение инфарктов и инсультов уже полностью оплачено государством, пациент платить не должен. Точка", – подчеркнула она.

Глава НСЗУ уверена, что пациент должен получить стент бесплатно – независимо от того, закупался ли он централизованно или по тарифу НСЗУ. Она сообщила, что сейчас тариф соответствует рыночным ценам и обеспечивает оплату этих услуг в достаточном объеме. Например, им заинтересовалась больница "Феофания" и собирается заключить контракт с НСЗУ.

По ее словам, для того, чтобы выявлять случаи, когда пациентов вынуждают покупать стент или платить за другие услуги, в НСЗУ действует система мониторинга. Однако по причине того, что работа службы все еще не налажена должным образом, а персоналом она обеспечена всего на треть, процесс мониторинга пока находится на начальном этапе.

"Да, в течение года мы отдельно мониторили эффективность и полноту выполнения условий договоров о стационарном лечении. Мы обнаружили, например, что в отдельных больницах до мониторинга НСЗУ 27% пациентов получали КТ-обследование бесплатно, а после мониторинга – 97%", – рассказала глава НСЗУ.

Наталья Гусак также отметила, что есть пробелы в коммуникации с пациентами и служба работает над этим, чтобы люди знали об НСЗУ и владели информацией, какие именно медицинские услуги предоставляются бесплатно.

Кроме того, она предупредила, что в связи с тем, что НСЗУ обслуживает проблематику ковидных сертификатов, в последнее время дозвониться на горячую линию службы 16-77 очень сложно. Из-за этого пациенты, которые имеют жалобы на качество медицинской помощи, должны прилагать значительные усилия. В НСЗУ об этом знают и уже добавили людей в контакт-центр.

Контекст:

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

17 ноября Кабинет Министров Украины на своем заседании проголосовал за назначение Натальи Гусак главой Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). 

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) установила слишком низкие цены на операции на сердце. Об этом заявил генеральный директор Института сердца Борис Тодуров.

Теги: медицина, тарифы, лечение, больницы, население, Национальная служба здоровья, роды, инсульт, жалоба, инфаркт, Наталья Гусак
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