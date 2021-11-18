НСЗУ выплатила больницам за лечение пациентов с коронавирусом 11 млрд грн

Об этом 18 ноября во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Faceboоk, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Вчера на заседании Кабмина мы приняли решение об измении программы медицинских гарантий и увеличили тариф по "ковидному" пакету. С 1 ноября 2021 года НСЗУ будет платить за одну команду, которая предоставляет помощь пациентам с COVID-19 в стационаре, 634 тыс. грн", – отметил министр.
По его словам, тариф вырос на 56 тыс. грн. Это уже второе повышение – в октябре тариф повысили на 23 тыс. грн.
"Такая необходимость возникает в том числе из-за увеличения в пять раз потребления кислорода, а также из-за увеличения количества пациентов в отделениях интенсивной терапии", – пояснил Ляшко.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября Ляшко.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
По состоянию на 18 ноября в Украине подтвердили более 3,2 млн случаев COVID-19, умерли 79,5 тыс. человек.