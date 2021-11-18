НСЗУ выплатила больницам за лечение пациентов с коронавирусом 11 млрд грн

НСЗУ будет платить за одну команду медиков, которые лечат пациентов с COVID-19, 634 тыс. грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flick

Об этом 18 ноября во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Faceboоk, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Вчера на заседании Кабмина мы приняли решение об измении программы медицинских гарантий и увеличили тариф по "ковидному" пакету. С 1 ноября 2021 года НСЗУ будет платить за одну команду, которая предоставляет помощь пациентам с COVID-19 в стационаре, 634 тыс. грн", – отметил министр.

По его словам, тариф вырос на 56 тыс. грн. Это уже второе повышение – в октябре тариф повысили на 23 тыс. грн.

"Такая необходимость возникает в том числе из-за увеличения в пять раз потребления кислорода, а также из-за увеличения количества пациентов в отделениях интенсивной терапии", – пояснил Ляшко.