Зеленский подписал закон, который запрещает использовать в Украине географические названия, связанные с Россией

Законопроект №7253 о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в населенных пунктах Украины парламент принял 21 марта.

Закон запрещает предоставлять географическим объектам названия, которые символизируют или возвеличивают РФ либо ее памятные места, даты, события, деятелей, осуществлявших агрессию против Украины или другой страны.

Данный закон должен уменьшить влияние страны-агрессора на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, а также создать предпосылки для предотвращения пропагандистской деятельности РФ и ускорить десоветизацию.