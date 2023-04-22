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Зеленский подписал закон, который запрещает использовать в Украине географические названия, связанные с Россией

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Согласно результатам опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев поддерживают переименование топонимов, связанных с РФ
Согласно результатам опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев поддерживают переименование топонимов, связанных с РФ
Фото: kremen.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля подписал закон "О географических названиях", который запрещает использовать в Украине географические названия, связанные со страной-агрессором Россией и ее деятелями. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Законопроект №7253 о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в населенных пунктах Украины парламент принял 21 марта.

Закон запрещает предоставлять географическим объектам названия, которые символизируют или возвеличивают РФ либо ее памятные места, даты, события, деятелей, осуществлявших агрессию против Украины или другой страны.

Данный закон должен уменьшить влияние страны-агрессора на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, а также создать предпосылки для предотвращения пропагандистской деятельности РФ и ускорить десоветизацию.

Контекст:

В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. Согласно законам, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

В 2022 году, после открытого вторжения России, в Украине начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

Согласно результатам опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованным 20 января этого года, 59% украинцев поддерживают переименование топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, СССР, агрессия, Владимир Зеленский, закон, законопроект, декоммунизация, переименование
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