Зеленский: Украинцы прислушались к рекомендациям по соблюдению карантина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пришла к моменту, когда от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоравливает больше людей, чем заражается.

Зеленский: Наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы прислушались к рекомендациям по соблюдению карантина. Об этом говорили 11 июля на совещании главы государства с представителями правительства и правоохранительных ведомств, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, об этом свидетельствует число выздоровевших и заболевших в стране в последние дни.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", – заявил Зеленский.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 (+800), 1372 из них умерли (+27), 25 641 выздоровел (+861). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6115), Львовской (6882) и Черновицкой (5117) областях.