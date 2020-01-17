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Australian Open. Все украинские теннисистки покинули квалификационный раунд

Украинские теннисистки Дарья Лопотецкая и Катарина Завацкая не смогли пройти в финал квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Лопотецкая (на фото) проиграла Кэти Макнейли
Лопотецкая (на фото) проиграла Кэти Макнейли
Фото: dashalopatetskaya / Instagram

Все украинские теннисистки покинули квалификационный раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), сообщает официальный сайт турнира.

Украинка Катарина Завацкая во втором квалификационном раунде проиграла американке Сачии Викери со счетом 4:6, 7:5, 4:6. Игра длилась почти два с половиной часа.

Другая украинская теннисистка Дарья Лопотецкая в двух сетах уступила Кэти Макнейли из США со счетом 2:6, 3:6. Поединок длился почти полтора часа.

Ранее из квалификации Australian Open вылетели трое украинцев: Сергей Стаховский, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

В основной сетке турнира примут участие украинки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. 16 января они узнали своих первых соперниц.

Квалификация Australian Open проходит с 14-го по 20 января, основной турнир будет длиться с 20 января по 2 февраля.

Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Теги: Украина, Австралия, теннис, Australian Open, Катарина Завацкая, Дарья Лопотецкая
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