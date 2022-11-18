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Джоковичу разрешили въезд в Австралию после скандальной депортации

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Джокович так и не вакцинировался от COVID-19, но антикоронавирусные ограничения в Австралии стали мягче
Джокович так и не вакцинировался от COVID-19, но антикоронавирусные ограничения в Австралии стали мягче
Фото: EPA

Министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлз сообщил, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выдана временная виза для въезда в Австралию, запрет на его въезд в страну отменен. Соответствующее заявление опубликовано 17 ноября пресс-службой австралийского правительства.

"С момента аннулирования визы Джоковича в январе 2022 года все связанные с COVID-19 австралийские пограничные ограничения были сняты, включая требование предоставить доказательства статуса вакцинации против COVID-19 для въезда в Австралию", – отметил министр.

Он напомнил, что после аннулирования его визы, спортсмен потребовал (уже проиграв апелляцию и будучи депортированным из страны. – "ГОРДОН") отменить это решение в соответствии с законом о миграции. 

"После рассмотрения всех соответствующих факторов министр по делам иммиграции, гражданства и мультикультурализма, достопочтенный член парламента Эндрю Джайлс решил отменить решение об аннулировании", – сказано в сообщении пресс-службы.

"Решение об отмене аннулирования визы не означает, что первоначальное решение об аннулировании было принято по ошибке", – обращают внимание в правительстве Австралии. Там добавили, что решение может быть отменено, если "лицо убедит министра в том, что основания для аннулирования визы больше не существует". 

Из-за отказа привиться Джокович в январе 2022 года пропустил один из турниров Большого шлема – Australian Open. Перед прилетом в Австралию серб сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19). После приземления Джоковича в аэропорту Мельбурна его визу аннулировали, и 16 января серба депортировали из Австралии.

Из-за отсутствия прививки от COVID-19 сербский теннисист также не поехал в США и не принял участия в US Open.

На двух других турнирах Большого шлема – 2022 Джокович играл – на Roland Garros во Франции и на Wimbledon в Великобритании (выиграл его).

Контекст:

Джокович занимает восьмую строчку рейтинга ATP, он один из самых титулованных теннисистов мира. Известен скептическими высказываниями о вакцинации от коронавирусной инфекции.

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