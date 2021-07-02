Игорь Суркис о травме Беседина: Сплетни, что УЕФА платит €20 тыс. в день, не соответствуют действительности

"Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят €20 тыс., – это все не соответствует действительности", – сказал Суркис.

Президент "Динамо" пояснил, что УЕФА выплачивает зарплату игрока, если спустя 28 дней футболист не восстановился после повреждения и если есть документы, подтверждающие его травму.

"У кого-то эта зарплата может быть огромной, вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Это суммы, несравнимые с нашими", – отметил Суркис.

Он добавил, что "лучше бы сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде".

"Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, будто "Динамо" на этом что-то заработает. Мы грустим, нам важнее футболист, чем любые деньги", – подчеркнул Суркис.

О том, что каждый день восстановления игрока после 28-дневного срока по правилам УЕФА якобы стоит названную сумму, ранее писал Sport.ua.