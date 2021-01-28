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Игорь Суркис: Украинская сборная – это на 70% заслуга Суркисов и Ахметова

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что он, вице-президент УЕФА Григорий Суркис, а также президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов делают для сборной Украины больше, чем Украинская ассоциация футбола.

 
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Суркис: Мы готовим футболистов, им отдаем
Суркис: Мы готовим футболистов, им отдаем
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что успехи сборной Украины – это на 70% заслуга его и бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса, а также президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова.

"Если брать в процентном отношении украинский футбол, "Динамо" и "Шахтер", то [качество] сборной – это сегодня заслуга Суркисов, Ахметова на 70%. Не буду обижать других. На 70%. Потому что если мы посчитаем наших воспитанников, которые работают за рубежом, – в сборной играют в основном воспитанники "Динамо" и "Шахтера". Даже те, что натурализованы. И это заслуга Суркисов и Ахметова на 70%", – сказал президент киевского клуба.

По его мнению, меньше всего для сборной Украины делает Украинская ассоциация футбола (бывшая Федерация футбола Украины).

"Остальные проценты – это заслуга других президентов клубов. И на 1% – заслуга ФФУ, которые медальки себе вешают за то, что сборная хорошо выступает. Мы готовим футболистов, им отдаем... Да, главный тренер взят хороший на работу. Звездный тренер. И на сегодняшний день он дает результат. Честь и хвала", – резюмировал Суркис.

Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку. Читайте полную версию интервью

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко с первого места пробилась на чемпионат Европы, который должен был пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса перенесен на этот год. На Евро Украина стартует 13 июня матчем против Нидерландов. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап 21 июня игрой против сборной Австрии.

Также Шевченко вывел украинскую команду в элитный дивизион Лиги Наций. В своей группе Украина одержала две победы – против Швейцарии и Испании.

Поединок последнего тура между сборными Украины и Швейцарии УЕФА отменил из-за выявления коронавирусной инфекции у ряда украинских игроков на основании "компетентного решения департамента здравоохранения кантона Люцерн".

25 ноября апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение. Если этот результат останется в силе, Украина понизится в дивизион В, уступив третье место в группе Швейцарии, которая не выиграла ни одного поединка.

9 декабря УАФ сообщила, что обжаловала техническое поражение в матче против сборной Швейцарии. Слушание состоится 16 февраля.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: футбол, Григорий Суркис, Ринат Ахметов, Динамо Киев, Андрей Шевченко, Игорь Суркис, ФФУ, сборная Украины, Шахтер Донецк, футболист, УАФ
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