Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную и стал мировым рекордсменом по числу матчей

У Роналду теперь 120 голов в 197 матчах за сборную Португалии Фото: EPA

38-летний футболист реализовал пенальти на 51-й минуте матча, сделав счет 3:0. Еще через 12 минут Роналду оформил дубль и установил окончательный счет в матче (4:0).

Это были 119-й и 120-й голы игрока за сборную Португалии.

Более 100 голов за сборную, кроме Роналду, забил только бывший футболист сборной Ирана Али Даеи – 109.

В этой встрече Роналду также установил мировой рекорд по количеству матчей за национальную сборную – 197.

Ранее, сыграв против Марокко в четвертьфинале ЧМ 2022 в Катаре (Португалия сенсационно вылетела из турнира, проиграв африканской сборной), Роналду поравнялся с Бадером аль-Мутавой, который в то время был мировым рекордсменом по этому показателю (196 матчей за сборную Кувейта). Теперь же он стал единоличным рекордсменом.

В Instagram Роналду написал, что испытал приятные ощущения от того, что снова играет и забивает за сборную на особенном для себя стадионе.

"Горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории", – заявил португалец.