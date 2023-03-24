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Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную и стал мировым рекордсменом по числу матчей

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У Роналду теперь 120 голов в 197 матчах за сборную Португалии
У Роналду теперь 120 голов в 197 матчах за сборную Португалии
Фото: EPA

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола в стартовом матче отбора Евро 2024 против Лихтенштейна, обновив бомбардирский рекорд мира на уровне сборных, сообщает 23 марта официальный сайт УЕФА.

38-летний футболист реализовал пенальти на 51-й минуте матча, сделав счет 3:0. Еще через 12 минут Роналду оформил дубль и установил окончательный счет в матче (4:0).

Это были 119-й и 120-й голы игрока за сборную Португалии. 

Более 100 голов за сборную, кроме Роналду, забил только бывший футболист сборной Ирана Али Даеи – 109.

В этой встрече Роналду также установил мировой рекорд по количеству матчей за национальную сборную – 197.

Ранее, сыграв против Марокко в четвертьфинале ЧМ 2022 в Катаре (Португалия сенсационно вылетела из турнира, проиграв африканской сборной), Роналду поравнялся с Бадером аль-Мутавой, который в то время был мировым рекордсменом по этому показателю (196 матчей за сборную Кувейта). Теперь же он стал единоличным рекордсменом.

В Instagram Роналду написал, что испытал приятные ощущения от того, что снова играет и забивает за сборную на особенном для себя стадионе.

"Горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории", – заявил португалец.

Контекст:

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". 17 января 2022 года получил специальную награду ФИФА за рекорд по количеству голов за национальные сборные – за команду Португалии он забил 115 мячей (сейчас у него 120 голов в 197 матче за сборную). На счету португальца множество других статистических достижений и рекордов.

В июне 2020 года Forbes сообщил, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером – в 2019 году он заработал $105 млн и преодолел барьер в $1 млрд.

27 августа 2021 года он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус". 22 ноября 2022 года "МЮ" расторг с португальцем контракт по взаимному согласию, 30 декабря Роналду подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Теги: футбол, Криштиану Роналду, Португалия, ФИФА, УЕФА, стадион, Лихтенштейн, рекорд, история, футболист, форвард, Евро 2024
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