"Шахтер" вылетел из Лиги Европы, проиграв в ответном матче "Фейеноорду" 1:7

"Шахтер" в Роттердаме пропустил семь мячей Фото: EPA

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В Роттердаме "Шахтер" к 67-й минуте поединка уступал "Фейеноорду" 0:7.

Счет в матче открыл Сантьяго Хименес (9-я минута), дважды до перерыва отличился Оркун Кекчю (24-я и 38-я с пенальти), 0:3.

Во втором тайме дубль на свой счет записал Уссама Идрисси (49-я и 60-я), по одному голу в ворота донецкого клуба забили Алиреза Джаханбахш (64-я) и Данило Перейра (67-я).

"Шахтер" смог забить гол престижа в концовке поединка, на 87-й минуте отличился вышедший на замену Кевин Келси, 1:7 в итоге.

Первый матч 9 марта в Варшаве закончился вничью 1:1.

По сумме двух поединков в четвертьфинал Лиги Европы вышел "Фейеноорд".