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"Шахтер" вылетел из Лиги Европы, проиграв в ответном матче "Фейеноорду" 1:7

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"Шахтер" в Роттердаме пропустил семь мячей
"Шахтер" в Роттердаме пропустил семь мячей
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" 16 марта с разгромным счетом 1:7 проиграл "Фейеноорду" из Нидерландов в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В Роттердаме "Шахтер" к 67-й минуте поединка уступал "Фейеноорду" 0:7.

Счет в матче открыл Сантьяго Хименес (9-я минута), дважды до перерыва отличился Оркун Кекчю (24-я и 38-я с пенальти), 0:3.

Во втором тайме дубль на свой счет записал Уссама Идрисси (49-я и 60-я), по одному голу в ворота донецкого клуба забили Алиреза Джаханбахш (64-я) и Данило Перейра (67-я).

"Шахтер" смог забить гол престижа в концовке поединка, на 87-й минуте отличился вышедший на замену Кевин Келси, 1:7 в итоге.

Первый матч 9 марта в Варшаве закончился вничью 1:1.

По сумме двух поединков в четвертьфинал Лиги Европы вышел "Фейеноорд".

Контекст:

"Шахтер" был единственным представителем Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023, откуда вылетел, заняв третье место в группе F. Это позволило донецкому клубу квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы.

В 1/16 финала турнира "Шахтер" по итогам двух матчей (2:1 и 1:2) обыграл французский "Ренн". Все решилось в серии пенальти, где вратарь Анатолий Трубин парировал три удара французов.

Теги: футбол, Украина, Нидерланды, Лига Европы, Шахтер Донецк, плей-офф, Фейеноорд, турнир
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