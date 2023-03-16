"Шахтер" вылетел из Лиги Европы, проиграв в ответном матче "Фейеноорду" 1:7

Об этом сообщается на сайте УЕФА.
В Роттердаме "Шахтер" к 67-й минуте поединка уступал "Фейеноорду" 0:7.
Счет в матче открыл Сантьяго Хименес (9-я минута), дважды до перерыва отличился Оркун Кекчю (24-я и 38-я с пенальти), 0:3.
Во втором тайме дубль на свой счет записал Уссама Идрисси (49-я и 60-я), по одному голу в ворота донецкого клуба забили Алиреза Джаханбахш (64-я) и Данило Перейра (67-я).
"Шахтер" смог забить гол престижа в концовке поединка, на 87-й минуте отличился вышедший на замену Кевин Келси, 1:7 в итоге.
Первый матч 9 марта в Варшаве закончился вничью 1:1.
По сумме двух поединков в четвертьфинал Лиги Европы вышел "Фейеноорд".
"Шахтер" был единственным представителем Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023, откуда вылетел, заняв третье место в группе F. Это позволило донецкому клубу квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы.
В 1/16 финала турнира "Шахтер" по итогам двух матчей (2:1 и 1:2) обыграл французский "Ренн". Все решилось в серии пенальти, где вратарь Анатолий Трубин парировал три удара французов.