Украинская биатлонистка Семеренко досрочно покидает Олимпиаду

Семеренко 7 февраля не финишировала в индивидуальной гонке на Олимпиаде, она снялась с третьего круга и покинула трассу с помощью персонала сборной Украины.

"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала слишком быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому – закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде", – сказал Бринзак.

Вместо Семеренко на соревновании будет заявлена биатлониста Анастасия Меркушина. Она была включена в олимпийскую команду в статусе запасной и 6 января прибыла в Пекин после того, как другая спортсменка – Дарья Блашко – получила положительный результат теста на коронавирус, отмечает НОК Украины.