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ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

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ВАДА приостанавливало работу Московской антидопинговой лаборатории за манипуляцию с допинг-пробами российских спортсменов
ВАДА приостанавливало работу Московской антидопинговой лаборатории за манипуляцию с допинг-пробами российских спортсменов
Фото: ЕРА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории при Московском государственном университете. Об этом сказано в пресс-релизе агентства от 9 октября.

Такое решение приняли по рекомендации дисциплинарного комитета ВАДА из-за несоответствия международному стандарту для лабораторий (ISL) и кодексу этики.

Московскую антидопинговую лабораторию уведомили об отзыве аккредитации. Теперь она не имеет права анализировать образцы крови и любой антидопинговый анализ, уточнили в организации.

Лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения, заключило ВАДА.

Контекст:

Россия оказалась втянута в допинговые скандалы после подмены результатов исследований спортсменов из РФ во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Осенью 2015 года, после доклада независимой комиссии ВАДА о массовом употреблении допинга в российском спорте, был приостановлен статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.

Комиссия ВАДА во главе с Ричардом Маклареном привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. 

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА.

13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле этого же года ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории. 2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. РУСАДА уведомило о несогласии с таким решением.

ВАДА 22 января прошлого года приостанавливало работу Московской антидопинговой лаборатории за манипуляцию данными о допинг-пробах российских спортсменов.

Теги: Россия, спорт, санкции, Москва, допинг, спортсмены, соревнования, ВАДА, РУСАДА
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