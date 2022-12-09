Зозуля нашел себе новый клуб с понижением в классе

Соглашение действует до лета 2023 года. Зозуля перешел в "Райо Махадаонда" как свободный агент. Предыдущей командой 33-летнего нападающего была "Фуэнлабрада" из второго испанского дивизиона, куда он перешел летом 2021 года. Проведя 37 матчей за этот клуб, Зозуля забил три гола, отдав также три результативные передачи.

Украинский нападающий ранее также выступал за "Альбасете" (140 игр, 26 голов), "Бетис", "Днепр" и киевское "Динамо".