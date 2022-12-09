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Зозуля нашел себе новый клуб с понижением в классе

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Зозуля до конца сезона будет выступать за испанский "Райо Махадаонда"
Зозуля до конца сезона будет выступать за испанский "Райо Махадаонда"
Фото: rayomajadahonda.com

Украинский форвард, экс-игрок национальной сборной Украины Роман Зозуля подписал контракт с испанским клубом "Райо Махадаонда", выступающем в третьем по рангу дивизионе Испании. Об этом 8 декабря сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение действует до лета 2023 года. Зозуля перешел в "Райо Махадаонда" как свободный агент. Предыдущей командой 33-летнего нападающего была "Фуэнлабрада" из второго испанского дивизиона, куда он перешел летом 2021 года. Проведя 37 матчей за этот клуб, Зозуля забил три гола, отдав также три результативные передачи.

Украинский нападающий ранее также выступал за "Альбасете" (140 игр, 26 голов), "Бетис", "Днепр" и киевское "Динамо".

Контекст:

В феврале 2017-го Зозуля, права на которого на тот момент принадлежали испанскому "Бетису" (Примера, сильнейший дивизион Испании), перешел в аренду в мадридский "Райо Вальекано" (на тот момент Сегунда) до конца сезона. Однако из-за фанатов, которые исповедуют крайне левые политические взгляды и были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных на Донбассе, украинец решил отказаться от трансфера.

С сентября 2017-го Зозуля выступал за "Альбасете". Как и "Райо", "Альбасете" выступал в Сегунде, поэтому украинец иногда встречался с фанатами, сорвавшими его трансфер.

В частности, 15 декабря 2019 года в конце первого тайма матча "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали: "Zozulya puto nazi (Зозуля – нацистская шлюха)". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Пресса осудил поведение болельщиков. Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

Новый скандал с футболистом разгорелся уже в июле 2021 года. Зозуля вел переговоры с испанским клубом "Алькоркон" (Сегунда), пишет AS. Но из-за недовольства фанатов с крайне левыми взглядами переговоры о переходе были заморожены. Посольство Украины в Испании поддержало Зозулю.

Теги: футбол, Украина, спорт, Испания, трансфер, футболист, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис, форвард
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