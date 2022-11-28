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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пограничники поймали украинца, который хотел переплыть Тису, чтобы попасть на турнир по бальным танцам в Германии

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Нарушитель границы утверждает, что его целью было участие в турнире по бальным танцам в Германии
Нарушитель границы утверждает, что его целью было участие в турнире по бальным танцам в Германии
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Украинские пограничники задержали в Закарпатской области мужчину, который собирался переплыть Тису и незаконно попасть в Европу для участия в танцевальном турнире. Об этом сообщила в Facebook 28 ноября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Вчера в Закарпатье пограничники пресекли попытку юноши незаконно попасть в Румынию. Оттуда молодой человек планировал добраться до Германии, чтобы принять участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам", – говорится в сообщении.

В ГПСУ заявили, что об опасности пересечения границы вплавь по реке Тиса нарушитель не знал, ведь дельцы, которые за $2500 организовали танцору маршрут, об угрозах для жизни не предупредили.

"На данный момент устанавливаются причастные к организации незаконного путешествия, а мы еще раз напоминаем, что такие путешествия опасны", – предупредили в Госпогранслужбе.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0agcBAKWTffN1Ewjr1cYdhiiL4cNSprZ5RVrQ1yfDx4msxNbyug5YXigXoBvY3ogal

Контекст:

16 августа президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения в Украине. Сейчас оно продлено до 19 февраля 2023 года.

Правоохранители регулярно сообщают о задержании организаторов нелегального трафика и блокировании каналов нелегального выезда граждан призывного возраста (18–60 лет) в период действия военного положения в Украине.

В Госпогранслужбе отмечали в конце октября, что фиксируют в день по 30–40 попыток незаконного выезда военнообязанных.

Теги: Украина, граница, Госпогранслужба, пограничники, запрет, военное положение, ГПСУ, путешествия, Европа, курьез, война России против Украины, танцы, нарушители, мужчины, турнир
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