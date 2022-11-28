Пограничники поймали украинца, который хотел переплыть Тису, чтобы попасть на турнир по бальным танцам в Германии

Нарушитель границы утверждает, что его целью было участие в турнире по бальным танцам в Германии Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Вчера в Закарпатье пограничники пресекли попытку юноши незаконно попасть в Румынию. Оттуда молодой человек планировал добраться до Германии, чтобы принять участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам", – говорится в сообщении.

В ГПСУ заявили, что об опасности пересечения границы вплавь по реке Тиса нарушитель не знал, ведь дельцы, которые за $2500 организовали танцору маршрут, об угрозах для жизни не предупредили.

"На данный момент устанавливаются причастные к организации незаконного путешествия, а мы еще раз напоминаем, что такие путешествия опасны", – предупредили в Госпогранслужбе.