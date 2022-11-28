Пограничники поймали украинца, который хотел переплыть Тису, чтобы попасть на турнир по бальным танцам в Германии

"Вчера в Закарпатье пограничники пресекли попытку юноши незаконно попасть в Румынию. Оттуда молодой человек планировал добраться до Германии, чтобы принять участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам", – говорится в сообщении.
В ГПСУ заявили, что об опасности пересечения границы вплавь по реке Тиса нарушитель не знал, ведь дельцы, которые за $2500 организовали танцору маршрут, об угрозах для жизни не предупредили.
"На данный момент устанавливаются причастные к организации незаконного путешествия, а мы еще раз напоминаем, что такие путешествия опасны", – предупредили в Госпогранслужбе.
16 августа президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения в Украине. Сейчас оно продлено до 19 февраля 2023 года.
Правоохранители регулярно сообщают о задержании организаторов нелегального трафика и блокировании каналов нелегального выезда граждан призывного возраста (18–60 лет) в период действия военного положения в Украине.
В Госпогранслужбе отмечали в конце октября, что фиксируют в день по 30–40 попыток незаконного выезда военнообязанных.