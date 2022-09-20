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ВОЙНА В УКРАИНЕ

12% украинцев считают, что на новооккупированных территориях остались только безразличные к Украине – опрос

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Опрос проводился в сентябре
Опрос проводился в сентябре
Фото: ЕРА

72% украинцев считают жертвами обстоятельств граждан, которые остались на территориях, которые российские войска оккупировали после 24 февраля. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), результаты которого были опубликованы 19 сентября.

Эта часть респондентов согласилась с утверждением, что оставшиеся на новооккупированных территориях хотели бы возвращения контроля над ними украинскими властями.

12% опрошенных выбрали такой вариант ответа: "Большинство жителей, которые до сих пор проживают на оккупированных после 24 февраля территориях, продолжают проживать там, потому что действительно поддерживают россиян или им просто безразлична Украина".

Еще 16% отказались отвечать либо затруднились с ответом.

Скриншот: kiis.com.ua
Скриншот: kiis.com.ua

Исследование КМИС методом телефонных интервью охватило 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на подконтрольной украинским властям территории. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Погрешность выборки не превышает 2,4%.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, оккупация, соцопрос, исследование, вторжение, украинцы, война России против Украины, КМИС, вторжение России в Украину
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