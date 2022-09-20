12% украинцев считают, что на новооккупированных территориях остались только безразличные к Украине – опрос

Эта часть респондентов согласилась с утверждением, что оставшиеся на новооккупированных территориях хотели бы возвращения контроля над ними украинскими властями.

12% опрошенных выбрали такой вариант ответа: "Большинство жителей, которые до сих пор проживают на оккупированных после 24 февраля территориях, продолжают проживать там, потому что действительно поддерживают россиян или им просто безразлична Украина".

Еще 16% отказались отвечать либо затруднились с ответом.

Скриншот: kiis.com.ua

Исследование КМИС методом телефонных интервью охватило 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на подконтрольной украинским властям территории. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Погрешность выборки не превышает 2,4%.