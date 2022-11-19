18 ноября россияне нанесли по Украине 10 авиационных и 10 ракетных ударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетный удар получили объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья", – сообщили в Генштабе.

Также из артиллерии, минометов и танков войска РФ вели обстрелы в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском, криворожском и херсонском направлениях.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

За неделю с 11-го по 17 ноября российские войска нанесли 148 ракетных ударов по объектам на территории Украины, сообщили в Генштабе ВСУ. 111 из них были нанесены 15 ноября по объектам критической инфраструктуры. Украинские защитники уничтожили 102 воздушные цели.