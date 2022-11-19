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ВОЙНА В УКРАИНЕ

18 ноября россияне нанесли по Украине 10 авиационных и 10 ракетных ударов – Генштаб ВСУ

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Россия наносит ракетные удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения
Россия наносит ракетные удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения
Фото: EPA

18 ноября российские войска нанесли по Украине 10 авиационных и 10 ракетных ударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 19 ноября.

Также оккупанты совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетный удар получили объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья", – сообщили в Генштабе.

Также из артиллерии, минометов и танков войска РФ вели обстрелы в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском, криворожском и херсонском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02aovD7rVzMuKcQoMwwAB3dR3XHcD63akWiDZiMzRzmaaXCSFXf6LjEDGsnG3pzcBml

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

За неделю с 11-го по 17 ноября российские войска нанесли 148 ракетных ударов по объектам на территории Украины, сообщили в Генштабе ВСУ. 111 из них были нанесены 15 ноября по объектам критической инфраструктуры. Украинские защитники уничтожили 102 воздушные цели.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, РСЗО, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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