22 августа в Донецкой области погиб один мирный житель, еще семь ранены – глава ОВА

"Россия убивает гражданских! За 22 августа россияне убили одного мирного жителя Донбасса – в Соледаре. Еще семь человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 758 мирных жителей, еще 1950 получили ранения. Цифры приведены без учета количества жертв в Мариуполе и Волновахе, которое сейчас нет возможности установить.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил глава ОВА.