4 июня в результате российских обстрелов пострадало шесть жителей Харьковской области – Синегубов

"В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из тяжелого вооружения обстреляны Дергачи и окрестные села. Пострадавших нет. Также враг обстрелял населенные пункты Чугуевского района. В городе Чугуев ранение получил мужчина 52 лет. В селах Коробочкино и Чкаловское двое раненых. Еще двое раненых в поселке городского типа Малиновка. В городе Балаклея Изюмского района ранения получила пожилая женщина", – говорится в сообщении.

Синегубов сообщил, что на территории области продолжаются боевые действия.

"В районе Изюма жарче всего. Оккупанты предпринимают попытки наступления в направлениях Довгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье. Наши Вооруженные силы держат позиции и наносят врагу ощутимые потери", – добавил глава ОВА.

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