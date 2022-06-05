4 июня в результате российских обстрелов пострадало шесть жителей Харьковской области – Синегубов

"В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из тяжелого вооружения обстреляны Дергачи и окрестные села. Пострадавших нет. Также враг обстрелял населенные пункты Чугуевского района. В городе Чугуев ранение получил мужчина 52 лет. В селах Коробочкино и Чкаловское двое раненых. Еще двое раненых в поселке городского типа Малиновка. В городе Балаклея Изюмского района ранения получила пожилая женщина", – говорится в сообщении.
Синегубов сообщил, что на территории области продолжаются боевые действия.
"В районе Изюма жарче всего. Оккупанты предпринимают попытки наступления в направлениях Довгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье. Наши Вооруженные силы держат позиции и наносят врагу ощутимые потери", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.
По информации главы Харьковской ОВА на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.