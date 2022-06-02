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ВОЙНА В УКРАИНЕ

65% украинцев знают о благотворительной помощи от Фонда Рината Ахметова во время войны – данные соцопроса

Опрос по теме благотворительности и волонтерства во время войны провела компания Info Sapiens
Опрос по теме благотворительности и волонтерства во время войны провела компания Info Sapiens
Фото: depositphotos.com

2–8 мая 2022 года компания Info Sapiens провела всеукраинский национальный репрезентативный опрос по теме благотворительности и волонтерства во время войны. Согласно опубликованным 2 июня результатам, больше всего украинцев знают о помощи Фонда Рината Ахметова (65%), "Вернись живым" (55%) и Красного Креста (54%).

Также, согласно данным опроса, 70% из тех, кто считает, что приоритетной является помощь гражданским, называли Фонд Рината Ахметова. А те, кто считает, что приоритетной является помощь армии, чаще называли фонды, специализирующиеся на помощи армии – в частности, "Вернись живым" (61,7%). Кроме того, о Фонде Рината Ахметова больше знают, что он помогает с продуктами питания, а о Красном Кресте – что он оказывает помощь при эвакуации.

Инфографика: sapiens.com.ua
Инфографика: sapiens.com.ua

Опрос проводился методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка составляет 1528 респондентов, она репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,5%.

Теги: соцопрос, помощь, эвакуация, переселенцы, волонтер, благотворительность, волонтеры, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, Сергей Притула, Повернись живим, Международный комитет Красного Креста
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