65% украинцев знают о благотворительной помощи от Фонда Рината Ахметова во время войны – данные соцопроса

Также, согласно данным опроса, 70% из тех, кто считает, что приоритетной является помощь гражданским, называли Фонд Рината Ахметова. А те, кто считает, что приоритетной является помощь армии, чаще называли фонды, специализирующиеся на помощи армии – в частности, "Вернись живым" (61,7%). Кроме того, о Фонде Рината Ахметова больше знают, что он помогает с продуктами питания, а о Красном Кресте – что он оказывает помощь при эвакуации.

Инфографика: sapiens.com.ua

Опрос проводился методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка составляет 1528 респондентов, она репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,5%.