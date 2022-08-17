Американский офицер Виндман заявил, что приехал в Украину и встречается с властями

Виндман известен тем, что во времена президентства Дональда Трампа стал свидетелем телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он свидетельствовал во время процесса импичмента Трампа, связанного с этим разговором.
"Я в Украине, в зоне боевых действий, потому что думаю, что могу помочь. Я встречаюсь с высшим военным и политическим руководством, чтобы лучше понять, как идет эта война и чем она может закончиться, чтобы лучше информировать лидеров и общественность", – написал он.
По мнению Виндмана, эти задачи можно выполнить, только побывав на месте событий
Он подчеркнул, что эта война – самое важное геополитическое событие последних 20-ти и, возможно, следующих 20-ти лет, но по его мнению, общественность США недостаточно осознаёт это.
2) This war is the most important geopolitical event of the last 20 & maybe the next 20 years. It’s largely out of the consciousness of the U.S. public & that’s dangerous. Our politicians should know that we still care about what happens in Ukraine. I’m doing media to remind us.— Alexander S. Vindman (@AVindman) August 16, 2022
"Украина нуждается в помощи. Я пытаюсь перенести ремонт, техническое обслуживание и обучение западного оборудования в Украину. Иметь его в Польше и Румынии недостаточно", – добавил он.
3) Ukraine needs help. I am trying to get the repair, sustainment, and training for western equipment moved into Ukraine. Having it in Poland and Romania is not good enough. This country is too big and it takes too long to move things. There are plenty of was to mitigate risks.— Alexander S. Vindman (@AVindman) August 16, 2022
Он также сообщил, что побывал в Буче и Ирпене Киевской области.
I’ve been to Bucha and Irpin and seen the evidence of Russia’s atrocities firsthand. So many homes, schools, and hospitals destroyed and civilians murdered just to terrorize the population. But the people of Ukraine have an indomitable spirit and will to live as a free people. https://t.co/MFMBeWx7zs pic.twitter.com/VGZmC5lUkq— Alexander S. Vindman (@AVindman) August 16, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м умерла его мать, а отец с тремя сыновьями и тещей эмигрировал в США. Виндман говорит на украинском.
24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций СМИ о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского.
Виндман сообщил в ходе слушаний в Конгрессе, что слышал телефонный разговор Трампа и Зеленского, находясь в ситуационной комнате Белого дома. По словам подполковника, американский президент давил на украинского коллегу, требуя расследования дела компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден – сын его вероятного соперника на президентских выборах в 2020 году Джо Байдена.
Также Виндман рассказал, что стенограмму этой беседы отредактировали перед публикацией.
5 февраля 2020 года Сенат США отказался отстранять Трампа от власти. Через два дня Виндмана уволили с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США. Трамп в своем Twitter назвал офицера "непорядочным". Кроме того, из Совета нацбезопасности уволили и его брата-близнеца Евгения.
После увольнения экс-чиновник перешел на службу в Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США, спустя некоторое время Трамп заявил, что Пентагон должен наказать Виндмана.
9 июля Виндман подал в отставку из вооруженных сил США, а адвокат сообщил, что он пережил "кампанию буллинга, запугивания и возмездия" со стороны Трампа. Евгений Виндман продолжает служить в армии США, в марте 2021-го его повысили в звании до полковника, сообщало NBC News.