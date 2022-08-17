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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американский офицер Виндман заявил, что приехал в Украину и встречается с властями

Виндман был свидетелем во время первой попытки Конгресса США объявить импичмент Трампу
Виндман был свидетелем во время первой попытки Конгресса США объявить импичмент Трампу
Фото: Alexander S. Vindman / Twitter

Бывший чиновник Совета национальной безопасности в Белом доме, подполковник в отставке Александер Виндман заявил в Twitter 16 августа, что приехал в Украину и находится в зоне боевых действий.

Виндман известен тем, что во времена президентства Дональда Трампа стал свидетелем телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он свидетельствовал во время процесса импичмента Трампа, связанного с этим разговором. 

"Я в Украине, в зоне боевых действий, потому что думаю, что могу помочь. Я встречаюсь с высшим военным и политическим руководством, чтобы лучше понять, как идет эта война и чем она может закончиться, чтобы лучше информировать лидеров и общественность", – написал он.

По мнению Виндмана, эти задачи можно выполнить, только побывав на месте событий

Он подчеркнул, что эта война – самое важное геополитическое событие последних 20-ти и, возможно, следующих 20-ти лет, но по его мнению, общественность США недостаточно осознаёт это. 

"Украина нуждается в помощи. Я пытаюсь перенести ремонт, техническое обслуживание и обучение западного оборудования в Украину. Иметь его в Польше и Румынии недостаточно", – добавил он.

Он также сообщил, что побывал в Буче и Ирпене Киевской области. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м умерла его мать, а отец с тремя сыновьями и тещей эмигрировал в США. Виндман говорит на украинском. 

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций СМИ о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского.

Виндман сообщил в ходе слушаний в Конгрессе, что слышал телефонный разговор Трампа и Зеленского, находясь в ситуационной комнате Белого дома. По словам подполковника, американский президент давил на украинского коллегу, требуя расследования дела компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден – сын его вероятного соперника на президентских выборах в 2020 году Джо Байдена.

Также Виндман рассказал, что стенограмму этой беседы отредактировали перед публикацией.

5 февраля 2020 года Сенат США отказался отстранять Трампа от власти. Через два дня Виндмана уволили с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США. Трамп в своем Twitter назвал офицера "непорядочным". Кроме того, из Совета нацбезопасности уволили и его брата-близнеца Евгения.

После увольнения экс-чиновник перешел на службу в Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США, спустя некоторое время Трамп заявил, что Пентагон должен наказать Виндмана. 

9 июля Виндман подал в отставку из вооруженных сил США, а адвокат сообщил, что он пережил "кампанию буллинга, запугивания и возмездия" со стороны Трампа. Евгений Виндман продолжает служить в армии США, в марте 2021-го его повысили в звании до полковника, сообщало NBC News

Теги: США, Киевская область, война России против Украины, Александер Виндман
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