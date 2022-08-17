Американский офицер Виндман заявил, что приехал в Украину и встречается с властями

Виндман был свидетелем во время первой попытки Конгресса США объявить импичмент Трампу Фото: Alexander S. Vindman / Twitter

Виндман известен тем, что во времена президентства Дональда Трампа стал свидетелем телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он свидетельствовал во время процесса импичмента Трампа, связанного с этим разговором.

"Я в Украине, в зоне боевых действий, потому что думаю, что могу помочь. Я встречаюсь с высшим военным и политическим руководством, чтобы лучше понять, как идет эта война и чем она может закончиться, чтобы лучше информировать лидеров и общественность", – написал он.

По мнению Виндмана, эти задачи можно выполнить, только побывав на месте событий

Он подчеркнул, что эта война – самое важное геополитическое событие последних 20-ти и, возможно, следующих 20-ти лет, но по его мнению, общественность США недостаточно осознаёт это.

2) This war is the most important geopolitical event of the last 20 & maybe the next 20 years. It’s largely out of the consciousness of the U.S. public & that’s dangerous. Our politicians should know that we still care about what happens in Ukraine. I’m doing media to remind us. — Alexander S. Vindman (@AVindman) August 16, 2022

"Украина нуждается в помощи. Я пытаюсь перенести ремонт, техническое обслуживание и обучение западного оборудования в Украину. Иметь его в Польше и Румынии недостаточно", – добавил он.

3) Ukraine needs help. I am trying to get the repair, sustainment, and training for western equipment moved into Ukraine. Having it in Poland and Romania is not good enough. This country is too big and it takes too long to move things. There are plenty of was to mitigate risks. — Alexander S. Vindman (@AVindman) August 16, 2022

Он также сообщил, что побывал в Буче и Ирпене Киевской области.

I’ve been to Bucha and Irpin and seen the evidence of Russia’s atrocities firsthand. So many homes, schools, and hospitals destroyed and civilians murdered just to terrorize the population. But the people of Ukraine have an indomitable spirit and will to live as a free people. https://t.co/MFMBeWx7zs pic.twitter.com/VGZmC5lUkq — Alexander S. Vindman (@AVindman) August 16, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)