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Антимонопольный комитет предложил Кабмину вернуть регулирование цен на бензин и дизтопливо

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АМКУ заявляет о бесконтрольности топливного рынка в Украине
АМКУ заявляет о бесконтрольности топливного рынка в Украине
Фото: ЕРА

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупреждает об угрозе дефицита топлива, подобного тому, который был в Украине в апреле – мае. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 29 ноября.

АМКУ сообщил Кабинету Министров, что не может провести объективную оценку отрасли из-за того, что участники рынка отказываются предоставлять ему данные. В связи с этим комитет предлагает правительству ввести государственное регулирование обращения таких нефтепродуктов, как высокооктановый бензин и дизтопливо.

Участники рынка нарушают требование Кабмина о декларировании изменения розничных цен, а "Укрзалізниця" не выполняет план закупки нефтепродуктов на внешнем рынке с последующей их продажей на внутреннем, как это предполагалось решением правительства, говорится в заявлении.

"Ни один государственный орган и государство в целом не владеют полной и достоверной информацией об обращении топлива в Украине; государство не может прогнозировать и планировать действия на рынке горючего… и зависит от участников рынков горючего; участники рынков, понимая бесконтрольность рынка, могут совершать действия, законность которых трудно проверить", – констатирует АМКУ.

По его мнению, такой механизм, как проведение фактических проверок и наложение штрафных санкций, не является достаточным и эффективным рычагом влияния.

В этих условиях комитет предложил правительству определить орган госвласти и возложить на него полномочия по составлению и ведению фактических и прогнозных балансов спроса и предложения горючего. Кроме того, АМКУ считает необходимым внести изменения в Налоговый кодекс, обязывающие операторов рынка предоставлять данные об объемах обращения и имеющихся остатках горючего.

29 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что в Украине может вырасти спрос на автомобильное топливо, которое используется в дизельных и бензиновых генераторах.

"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может вырасти. Но его дефицита Министерство экономики не предусматривает", – сказал он, добавив, что правительство внимательно следит за балансом импорта и потребления горючего в стране.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Верховная Рада в марте отменила акцизы на горючее, это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей.

С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась, отмечали в Мининфраструктуры.

В сентябре акцизы на топливо вернули.

В октябре Россия начала массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины, в связи с которыми по всей стране начали вводить аварийные отключения электроэнергии. По данным Шмыгаля на 29 ноября, потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.

20 ноября Шмыгаль сообщал, что в Украину ежедневно завозят 8,5 тыс. генераторов.

Теги: Кабинет Министров, бензин, АМКУ, дизельное топливо, госрегулирование
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