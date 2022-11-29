Спрос на автомобильное топливо может вырасти, но его дефицит не прогнозируется – Шмыгаль

"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может вырасти. Но его дефицита Министерство экономики не предусматривает", – сказал глава правительства.
По его словам, "правительство находится в постоянном диалоге с сетями топлива и внимательно следит за балансом импорта и потребления".
"Импорт в последние месяцы у нас составлял около 700 тыс. тонн ежемесячно, и это позволяет обеспечить потребности потребителей", – объяснил Шмыгаль.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Верховная Рада в марте отменила акцизы на горючее, это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей.
С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась, отмечали в Мининфраструктуры.
В сентябре акцизы на топливо вернули.
В октябре Россия начала массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины, в связи с которыми по всей стране начали вводить аварийные отключения электроэнергии. По данным Шмыгаля на 29 ноября, потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.
20 ноября Шмыгаль сообщал, что в Украину ежедневно завозят 8,5 тыс. генераторов.