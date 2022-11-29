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Спрос на автомобильное топливо может вырасти, но его дефицит не прогнозируется – Шмыгаль

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По данным Шмыгаля, в Украину ежемесячно ввозят 700 тыс. тонн топлива
По данным Шмыгаля, в Украину ежемесячно ввозят 700 тыс. тонн топлива
Фото: pixabay.com

В Украине может вырасти спрос на автомобильное топливо, которое используется в дизельных и бензиновых генераторах, заявил 29 ноября на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль, стенограмму его выступления опубликовал сайт правительства.

"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может вырасти. Но его дефицита Министерство экономики не предусматривает", – сказал глава правительства.

По его словам, "правительство находится в постоянном диалоге с сетями топлива и внимательно следит за балансом импорта и потребления".

"Импорт в последние месяцы у нас составлял около 700 тыс. тонн ежемесячно, и это позволяет обеспечить потребности потребителей", – объяснил Шмыгаль.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Верховная Рада в марте отменила акцизы на горючее, это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей.

С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась, отмечали в Мининфраструктуры.

В сентябре акцизы на топливо вернули.

В октябре Россия начала массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины, в связи с которыми по всей стране начали вводить аварийные отключения электроэнергии. По данным Шмыгаля на 29 ноября, потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.

20 ноября Шмыгаль сообщал, что в Украину ежедневно завозят 8,5 тыс. генераторов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: экономика, бензин, дефицит, Министерство экономики, премьер-министр, Денис Шмыгаль, топливо, дизель
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