Спрос на автомобильное топливо может вырасти, но его дефицит не прогнозируется – Шмыгаль

"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может вырасти. Но его дефицита Министерство экономики не предусматривает", – сказал глава правительства.

По его словам, "правительство находится в постоянном диалоге с сетями топлива и внимательно следит за балансом импорта и потребления".

"Импорт в последние месяцы у нас составлял около 700 тыс. тонн ежемесячно, и это позволяет обеспечить потребности потребителей", – объяснил Шмыгаль.