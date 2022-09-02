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"Нет ажиотажного спроса". В Кабмине заявили, что Украина справилась с дефицитом топлива, увеличив импорт в 12 раз

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95% импортного бензина и 72% дизельного топлива попадает в Украину из стран Евросоюза.
95% импортного бензина и 72% дизельного топлива попадает в Украину из стран Евросоюза.
Фото: ЕРА

Правительство справилось с дефицитом горючего в стране, нарастив импорт, что позволяет полностью обеспечивать потребности ВСУ, аграриев и коммунальных служб. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, информирует сайт кабмина.

По ее словам, после ударов России по топливной инфраструктуре, страна стала критически зависеть от ввоза нефтепродуктов. Поэтому правительство создало условия для упрощения ввоза горючего из-за границы: отменило акцизный сбор и снизило НДС с 20% до 7%.

Также было приостановлено госрегулирование цен, что позволило операторам быстрее пополнить запасы, заявила Свириденко.

"Если в марте мы завозили в среднем 827 тонн бензина и 1,4 тыс. тонн дизтоплива в сутки, то в августе – 4,2 тыс. и 16,9 тыс. тонн соответственно. На рынке видим постепенное накопление запасов нефтепродуктов благодаря постоянному росту. Именно поэтому сегодня нет ажиотажного спроса на горючее, на АЗС отсутствуют очереди, а цены не демонстрируют тенденции к стремительному росту", – отметила министр.

Контекст:

В Украине в конце апреля возник дефицит топлива, так как Россия уничтожила около 15 украинских нефтебаз и Кременчугский НПЗ, рынок начал заменять поставки из РФ и Беларуси, Россия при этом заблокировала транспортировку морским путем.

В мае Кабмин Украины решил приостановить государственное регулирование цен на топливо, в июне для ввоза топлива в страну бензовозами из ЕС согласовали "зеленые коридоры".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в Украине больше не будет такой цены на топливо, которая была до полномасштабного вторжения РФ.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7668-д, который предусматривает возвращение акцизного сбора на торговлю топливом.

Теги: бензин, дизельное топливо, война России против Украины, Евросоюз, Минэкономики, Юлия Свириденко
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