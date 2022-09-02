"Нет ажиотажного спроса". В Кабмине заявили, что Украина справилась с дефицитом топлива, увеличив импорт в 12 раз

95% импортного бензина и 72% дизельного топлива попадает в Украину из стран Евросоюза. Фото: ЕРА

По ее словам, после ударов России по топливной инфраструктуре, страна стала критически зависеть от ввоза нефтепродуктов. Поэтому правительство создало условия для упрощения ввоза горючего из-за границы: отменило акцизный сбор и снизило НДС с 20% до 7%.

Также было приостановлено госрегулирование цен, что позволило операторам быстрее пополнить запасы, заявила Свириденко.

"Если в марте мы завозили в среднем 827 тонн бензина и 1,4 тыс. тонн дизтоплива в сутки, то в августе – 4,2 тыс. и 16,9 тыс. тонн соответственно. На рынке видим постепенное накопление запасов нефтепродуктов благодаря постоянному росту. Именно поэтому сегодня нет ажиотажного спроса на горючее, на АЗС отсутствуют очереди, а цены не демонстрируют тенденции к стремительному росту", – отметила министр.