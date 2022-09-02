"Нет ажиотажного спроса". В Кабмине заявили, что Украина справилась с дефицитом топлива, увеличив импорт в 12 раз

По ее словам, после ударов России по топливной инфраструктуре, страна стала критически зависеть от ввоза нефтепродуктов. Поэтому правительство создало условия для упрощения ввоза горючего из-за границы: отменило акцизный сбор и снизило НДС с 20% до 7%.
Также было приостановлено госрегулирование цен, что позволило операторам быстрее пополнить запасы, заявила Свириденко.
"Если в марте мы завозили в среднем 827 тонн бензина и 1,4 тыс. тонн дизтоплива в сутки, то в августе – 4,2 тыс. и 16,9 тыс. тонн соответственно. На рынке видим постепенное накопление запасов нефтепродуктов благодаря постоянному росту. Именно поэтому сегодня нет ажиотажного спроса на горючее, на АЗС отсутствуют очереди, а цены не демонстрируют тенденции к стремительному росту", – отметила министр.
В Украине в конце апреля возник дефицит топлива, так как Россия уничтожила около 15 украинских нефтебаз и Кременчугский НПЗ, рынок начал заменять поставки из РФ и Беларуси, Россия при этом заблокировала транспортировку морским путем.
В мае Кабмин Украины решил приостановить государственное регулирование цен на топливо, в июне для ввоза топлива в страну бензовозами из ЕС согласовали "зеленые коридоры".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в Украине больше не будет такой цены на топливо, которая была до полномасштабного вторжения РФ.
30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7668-д, который предусматривает возвращение акцизного сбора на торговлю топливом.